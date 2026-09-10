Giá vàng hôm nay chạm ngưỡng 4.400 USD/ounce

Giá vàng thế giới sáng 10/9 phục hồi lên 4.400 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với mức 4.347 USD/ounce của phiên sáng 9/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.090 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 138,3 triệu đồng/lượng. So với mức 137,1 triệu đồng/lượng của sáng 9/9, giá vàng thế giới quy đổi tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

So với tuần trước, giá vàng hiện vẫn thấp hơn vùng giá ghi nhận vào đầu tháng 9. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 12,7 USD/ounce, tương đương 0,3%.

Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó, trở lại vùng 4.400 USD/ounce. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng thế giới sáng 10/9 phục hồi lên vùng 4.400 USD/ounce sau phiên giảm mạnh trước đó. Ảnh: Reuters.

Chiều hôm qua (9/9), giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144-148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 144-148 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 148 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,9 triệu đồng/lượng so với SJC.