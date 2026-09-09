Tháo “nút thắt” mã số thuế cho gần 95.000 doanh nghiệp

Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với 94.991 doanh nghiệp và tổ chức, phần lớn trong số này là những hồ sơ tồn đọng từ các năm trước

Những nút thắt được gỡ bỏ

Thông tin về “Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết chiến dịch đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể có 23.017 doanh nghiệp/tổ chức đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong năm 2026 do không còn nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; 71.974 doanh nghiệp/tổ chức có hồ sơ nộp từ năm 2025 về trước, là các trường hợp được cơ quan thuế xử lý trong Chiến dịch Làm sạch Mã số thuế.

Đồng thời, cơ quan thuế các cấp cũng đã hỗ trợ rà soát và khôi phục mã số thuế để 3.554 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, so sánh tương quan, số lượng doanh nghiệp/chi nhánh được cơ quan thuế cấp mã số thuế khi thành lập trong 8 tháng đầu năm 2026 gấp 6,8 lần số đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cao hơn tỷ lệ của năm 2024 (6,0 lần) và năm 2025 (4,5 lần).

Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với gần 95.000 doanh nghiệp và tổ chức. Ảnh: Báo Chính phủ.

Theo các nhà chức trách, kết quả này cho thấy, mặc dù số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tăng mạnh do cơ quan thuế tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng từ nhiều năm trước, số doanh nghiệp gia nhập thị trường vẫn duy trì ở mức cao so với số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Bên cạnh việc xử lý các hồ sơ tồn đọng, trong những năm qua, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành Thuế đã kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội ban hành nhiều giải pháp về thuế; đồng thời chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân.

Phân luồng, phân tầng rủi ro

Theo Cục Thuế, trong chiến dịch “Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế đã áp dụng phương thức tiếp cận hiện đại: phân luồng hồ sơ và phân tầng rủi ro.

Nguyên tắc cốt lõi là tách bạch rõ 2 nhóm: nhóm doanh nghiệp tuân thủ tốt cần được hỗ trợ, tháo gỡ thủ tục nhanh chóng để giải thể hoặc quay lại hoạt động; nhóm doanh nghiệp có rủi ro cao về mua bán hóa đơn, trốn thuế cần được kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc triển khai chiến dịch không chỉ nhằm xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, mà còn hướng tới đồng thời hai mục tiêu: tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuân thủ, khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động; đồng thời tăng cường sàng lọc, kiểm soát rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp “ảo”, doanh nghiệp “ma” để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Dữ liệu doanh nghiệp sau khi được rà soát, chuẩn hóa sẽ phản ánh sát thực chất hơn tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và sức khỏe của nền kinh tế, góp phần giải phóng các nguồn lực đang bị tồn đọng, tạo điều kiện cho việc tái gia nhập thị trường và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt; nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn còn tồn tại, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo đúng quy định.