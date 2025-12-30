Giá vàng SJC hôm nay giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 30/12 niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 4.600.000 đồng/lượng so với hôm qua (29/12).

Sáng 30/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 4.600.000 đồng/lượng so với hôm qua (29/12).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 5.000.000 đồng/lượng so với phiên 29/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 5.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 151,9 – 154,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 5.000.000 đồng/lượng so với ngày 29/12.

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/12 giao dịch ở mức 4.354 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.384 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 138,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 4,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (29/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,7 triệu đồng/lượng.

Giá bitcoin giảm 2,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (26/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 87.250 USD/BTC, giảm 2,1% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 0,73% so với 7 ngày trước (87.893 USD/BTC) và giảm 4,21% trong 1 tháng vừa qua (91.086 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.742 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.