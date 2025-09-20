Giá vàng SJC tăng 1 triệu mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC hôm nay niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Sáng nay (20/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.800.000 – 129.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 19/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.800.000 – 129.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.000.000 – 130.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 19/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/9 giao dịch ở mức 3.685 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.445 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 117.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.500.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục ghi nhận tuần tăng giá thứ năm liên tiếp. Đà tăng này diễn ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm, thúc đẩy các nhà đầu tư theo dõi sát sao những tín hiệu về chính sách trong tương lai.

Các quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Neel Kashkari của Fed Minneapolis, cũng đã chỉ ra rằng những rủi ro trên thị trường lao động là yếu tố chính đáng để cắt giảm lãi suất và có thể thúc đẩy các đợt cắt giảm tiếp theo.

Nhu cầu vàng vật chất trên toàn cầu vẫn rất mạnh mẽ. Tại Ấn Độ, phí bảo hiểm vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, trong khi mức chiết khấu tại Trung Quốc lại mở rộng lên mức cao nhất trong 5 năm, cho thấy nhu cầu mua vào mạnh mẽ của thị trường này.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng khoảng 39%, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Hiệu suất vượt trội này có được nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách, những căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương.

Giá Bitcoin giảm 1,3%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.502 USD/BTC, giảm 1,3% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 117.100 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.301 tỷ USD chiếm 56,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.