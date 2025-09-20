Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Giá vàng SJC tăng 1 triệu mỗi lượng

Tiến Dũng
Tiến Dũng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Giá vàng miếng SJC hôm nay niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay. Pinterest.
Giá vàng hôm nay. Pinterest.

Sáng nay (20/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI (6).png
Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG NHẪN BÁN RA (6).png
Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.800.000 – 129.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 19/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.800.000 – 129.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.000.000 – 130.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 19/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/9 giao dịch ở mức 3.685 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.445 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 117.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.500.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục ghi nhận tuần tăng giá thứ năm liên tiếp. Đà tăng này diễn ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm, thúc đẩy các nhà đầu tư theo dõi sát sao những tín hiệu về chính sách trong tương lai.

Các quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Neel Kashkari của Fed Minneapolis, cũng đã chỉ ra rằng những rủi ro trên thị trường lao động là yếu tố chính đáng để cắt giảm lãi suất và có thể thúc đẩy các đợt cắt giảm tiếp theo.

Nhu cầu vàng vật chất trên toàn cầu vẫn rất mạnh mẽ. Tại Ấn Độ, phí bảo hiểm vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, trong khi mức chiết khấu tại Trung Quốc lại mở rộng lên mức cao nhất trong 5 năm, cho thấy nhu cầu mua vào mạnh mẽ của thị trường này.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng khoảng 39%, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Hiệu suất vượt trội này có được nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách, những căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương.

Giá Bitcoin giảm 1,3%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.502 USD/BTC, giảm 1,3% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 117.100 USD/BTC.

Capture.PNG
Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.301 tỷ USD chiếm 56,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

a.PNG
10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.

Từ khoá:

Giá vàng Giá Bitcoin

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Chân dung "ông lớn" bán lẻ máy tính HACOM

Chân dung "ông lớn" bán lẻ máy tính HACOM

Từ một doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm máy tính, HACOM vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin, trúng nhiều gói thầu lớn.

Giá vàng SJC tăng nhẹ. Ảnh: Pinterest.

Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.300.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng SJC tăng 900.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 130.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.000.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC hôm nay điều chỉnh nhẹ. Ảnh: Pinterest

Giá vàng SJC hôm nay 15/9

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 128.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 131.100.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với chốt phiên giao dịch tuần trước.