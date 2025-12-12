Giá vàng SJC lên mốc 155,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới gần 20 triệu

Giá vàng miếng SJC sáng 12/12 tăng 500.000 đồng, đạt 155,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng. Giá vàng quốc tế ở mức 4.273 USD/ounce, Bitcoin tăng 2,8% lên 92.425 USD.

Vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng

Sáng 12/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,5 – 153 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên 11/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150,6 – 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152– 155 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với ngày 11/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/12 giao dịch ở mức 4.273 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 136 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1.200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay tăng lên mốc 4.270 USD/ounce trong phiên giao dịch vừa qua, duy trì gần mức cao nhất trong bảy tuần. Sự hỗ trợ chính đến từ kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa tại Mỹ.

Những dấu hiệu mới về sự hạ nhiệt của thị trường lao động đã củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần ngày 6 tháng 12 đã tăng cao hơn dự kiến, đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Dữ liệu này được công bố sau khi Fed thực hiện lần cắt giảm 25 điểm cơ bản thứ ba trong năm và có giọng điệu ít cứng rắn hơn so với dự đoán của thị trường. Chủ tịch Jerome Powell đã báo hiệu rằng việc tăng lãi suất thêm về cơ bản là không khả thi, khiến các nhà giao dịch dự đoán sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026, dù dự báo chính thức của Fed chỉ ra rằng sẽ chỉ có một lần.

Đồng thời, Fed cũng thông báo sẽ mua khoảng 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc ngắn hạn để giảm bớt căng thẳng trên thị trường tiền tệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ kiềm chế lợi suất ngắn hạn, qua đó tạo thêm sự hỗ trợ cho kim loại quý này.

Giá bitcoin tăng 2,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 92.425 USD/BTC, tăng 2,8% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.844 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.