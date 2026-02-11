Chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” thắp lại ký ức Tết xưa

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là nơi mua bán hoa kiểng mà còn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi ký ức Tết xưa được tái hiện giữa lòng TP.HCM hiện đại.

Những ngày cận Tết, dọc tuyến Bình Đông – Nguyễn Văn Của (phường Phú Định, TP.HCM), chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” bắt đầu khoác lên mình tấm áo rực rỡ nhất trong năm. Bên dòng kênh Tàu Hủ phẳng lặng, sắc vàng của cúc, vạn thọ hòa cùng sắc hồng, đỏ của hoa giấy và mai vàng lấm tấm nụ tạo nên một khung cảnh xuân vừa mộc mạc vừa sống động.

Ngay từ lối vào, mô hình ghe thuyền chở đầy hoa cùng linh vật năm Bính Ngọ nổi bật giữa không gian lễ hội. Đèn lồng đỏ vàng treo dọc tuyến đường, xen lẫn các tiểu cảnh “Phú Định nghênh xuân”, khiến cả khu vực như bừng sáng. Dưới những tán cây ven kênh, người dân thong thả dừng chân chụp ảnh, chọn hoa, tận hưởng không khí Tết đang đến rất gần.

Hình cổng “Trên bến dưới thuyền 2026” với đèn lồng treo dọc tuyến đường đang dần hoàn thiện. Ảnh: Diệu Huyền

Năm nay, chợ dự kiến có gần 400 lô kinh doanh, quy tụ nhà vườn từ nhiều tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long… Tuy nhiên, ghi nhận vào ngày 9/2 (tức khoảng 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), số lượng nhà vườn tập kết hoa về bến vẫn chưa nhiều, nhiều lô còn trống hoặc đang trong quá trình hoàn thiện gian hàng. Dù vậy, không khí chuẩn bị đã rộn ràng, các tiểu thương tất bật bày biện, chăm sóc hoa để sẵn sàng cho những ngày cao điểm.

Theo chia sẻ của người bán, thời điểm này mới chỉ là giai đoạn khởi động. “Tầm 23, 24 tháng Chạp trở đi nhà vườn mới xuống hàng rộ hơn. Cao điểm vẫn là 25, 26 Tết, lúc đó mới đông đủ và mua bán nhộn nhịp nhất,” một tiểu thương cho biết. Nhiều chủ vườn chọn đưa hoa xuống sát ngày để giữ độ tươi và nở đúng dịp.

Các gian hàng cúc mâm xôi, cúc đại đóa và vạn thọ được sắp xếp ngay ngắn. Ảnh: Diệu Huyền

Giá hoa năm nay được giữ ổn định như năm ngoái. “Tụi tôi bán đúng giá chung để không bị cạnh tranh, ai cũng giữ giá như nhau cho dễ bán,” một người bán mai chia sẻ. Việc thống nhất giá giúp thị trường bớt xáo trộn và khách hàng cũng yên tâm lựa chọn.

Riêng mặt hàng mai vàng – biểu tượng Tết miền Nam – có mức giá khá đa dạng. Những chậu mai nhỏ có giá thấp nhất khoảng 200.000 đồng/chậu, phù hợp với người mua chưng đơn giản hoặc không gian nhỏ. Trong khi đó, những cây mai lớn, dáng đẹp, gốc to, được tạo thế công phu có thể lên đến vài chục triệu đồng. “Mai đủ phân khúc, ai cũng có thể chọn được cây phù hợp với túi tiền của mình,” tiểu thương nói thêm.

Những chậu mai vàng được trưng bày dọc vỉa hè. Ảnh: Diệu Huyền

Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” còn là không gian trải nghiệm văn hóa. Về đêm, tiếng đờn ca tài tử vang lên từ những chiếc ghe bầu neo dọc kênh Tàu Hủ, tạo nên khung cảnh vừa mộc mạc vừa nên thơ. Khu trải nghiệm gói bánh tét Trà Cuôn thu hút nhiều gia đình tham gia, còn Phố Ông Đồ rộn ràng người xin chữ đầu xuân, gửi gắm lời chúc bình an, may mắn cho năm mới.

Chợ hoa xuân năm nay diễn ra từ ngày 2 đến 15/2/2026 (tức 15 đến 28 tháng Chạp). Những ngày tới, khi bước vào giai đoạn 24, 25, 26 tháng Chạp, diện mạo chợ hoa được kỳ vọng sẽ hoàn thiện và sôi động hơn, khi các nhà vườn xuống hàng đầy đủ và sức mua tăng mạnh.

Giữa nhịp sống đô thị năng động, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” vẫn giữ được hồn Tết xưa của vùng sông nước Nam Bộ. Sắc hoa bên dòng kênh không chỉ làm đẹp phố phường mà còn gợi nhắc ký ức sum vầy, gửi gắm hy vọng về một năm mới đủ đầy, sung túc và bình an.