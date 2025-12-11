Giá vàng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới hơn 20 triệu

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 153,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 155,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với hôm qua.

Vàng miếng tăng 400.000 đồng/lượng

Sáng 11/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 155,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,1 – 152,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 10/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150,5– 153,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 10/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/12 giao dịch ở mức 4.235 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 134,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã tăng vượt mốc 4.230 USD/ounce. Đà tăng này diễn ra sau khi thị trường phân tích quyết định chính sách và tiếp thu những phát biểu sau cuộc họp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Mặc dù Ủy ban Thị trường Mở Liên bang dự kiến sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào năm tới, nhưng cách diễn đạt của ông Powell trong cuộc họp vừa qua đã được thị trường nhận định tích cực. Điều này khiến các nhà giao dịch nâng khả năng xảy ra trên hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026 lên khoảng 68%.

Cùng lúc đó, các nhà hoạch định chính sách đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế lên cao hơn trong khi lại cắt giảm dự báo lạm phát cho năm 2025 và 2026. Sự kết hợp này đã làm giảm lãi suất ngắn hạn và gây áp lực lên đồng USD. Những yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự bứt phá của giá vàng.

Giá bitcoin giảm 1,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 91.044 USD/BTC, giảm 1,4% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 81 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.817 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.