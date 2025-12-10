Giá vàng SJC hôm nay tăng, giao dịch ở mốc 154,7 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua.

Vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng

Sáng 10/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149,6 – 152,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên 9/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150 – 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 151– 154 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày 9/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/12 giao dịch ở mức 4.216 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 134,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức 4.210 USD/ounce trong bối cảnh thị trường đang hướng toàn bộ sự chú ý vào quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh việc dự đoán một đợt cắt giảm lãi suất, các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed đến năm 2026.

Hầu hết các nhà phân tích tin rằng Chủ tịch Jerome Powell có khả năng sẽ phát tín hiệu thận trọng về việc nới lỏng thêm lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng. Được biết, các dữ liệu mới đang cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ. Theo đó, dữ liệu ADP (Việc làm quốc gia) cũng cho thấy sự phục hồi trong tuyển dụng tư nhân vào cuối tháng 11.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò là người mua ròng vàng, với Trung Quốc gia tăng dự trữ của mình trong tháng thứ 13 liên tiếp lên khoảng 74,12 triệu ounce. Nhu cầu chính thức mạnh mẽ này, cùng với dòng vốn ETF ổn định và hoạt động mua vàng vật chất, đã giúp đẩy giá vàng tăng khoảng 60% tính từ đầu năm đến nay, khẳng định vị thế vững chắc của kim loại quý.

Lập trường ủng hộ việc nới lỏng chính sách đã được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, bao gồm số liệu việc làm hỗn hợp và chỉ số lạm phát cốt lõi phù hợp với kỳ vọng. Thị trường hiện nhận định khoảng 88% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Kỳ vọng này còn kéo theo dự đoán về hai lần cắt giảm nữa vào năm 2026.

Bên cạnh quyết định về lãi suất, các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sát sao các dự báo kinh tế của Fed cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tiếp tục gia tăng dự trữ vàng của mình trong tháng thứ 13 liên tiếp, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 74,12 triệu ounce. Hành động này tiếp tục củng cố nhu cầu bền vững và vai trò của vàng là tài sản dự trữ chiến lược trên toàn cầu.

Giá bitcoin tăng 2,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 92.240 USD/BTC,tăng 2,4% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.841 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.