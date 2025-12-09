Giá vàng SJC hôm nay chênh lệch với vàng thế giới 20,4 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới là 20,4 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng đi ngang

Sáng 9/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149,2 – 151,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên 8/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 8/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/12 giao dịch ở mức 4.196 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 133,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đang duy trì ổn định gần mức 4.200 USD/ounce. Hiện tại, thị trường đang dồn mọi sự chú ý vào cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nơi giới chức được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất.

Lập trường ủng hộ việc nới lỏng chính sách đã được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, bao gồm số liệu việc làm hỗn hợp và chỉ số lạm phát cốt lõi phù hợp với kỳ vọng. Thị trường hiện đang định giá 88% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản, đưa phạm vi mục tiêu xuống 3,75% đến 4,0%. Kỳ vọng này còn kéo theo dự đoán về hai lần cắt giảm nữa vào năm 2026.

Bên cạnh quyết định về lãi suất, các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sát sao các dự báo kinh tế cập nhật của Fed cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tiếp tục gia tăng dự trữ vàng của mình trong tháng thứ 13 liên tiếp, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 74,12 triệu ounce. Hành động này tiếp tục củng cố nhu cầu bền vững và vai trò của vàng là tài sản dự trữ chiến lược trên toàn cầu.

Giá bitcoin giảm 0,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 90.111 USD/BTC, giảm 0,9% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 84 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.798 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.