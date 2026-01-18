Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mốc 146,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/1 giao dịch ở mức 4.596 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 146,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (17/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới liên tục giằng co quanh mốc 4.600 USD/ounce. Được biết, nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư đang hạ nhiệt, đồng thời kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang dần tan biến.

Sức nóng địa chính trị liên quan đến Iran đã được xoa dịu đáng kể sau những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump.

Cùng lúc, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực đã củng cố quan điểm rằng chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ còn kéo dài hơn dự kiến. Giới đầu tư đang đồng loạt rút lại các lệnh đặt cược vào một đợt hạ lãi suất sớm. Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này, và thời điểm thực hiện đợt nới lỏng đầu tiên đã bị đẩy lùi sâu hơn sang giữa năm 2026.

Giá bitcoin giảm 0,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (18/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 95.178 USD/BTC, giảm 0,3% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 5,3% so với 7 ngày trước (90.538 USD/BTC) và tăng 9,3% trong 1 tháng vừa qua (88.191 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 72 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.901 tỷ USD chiếm 52,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.