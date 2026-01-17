Giá vàng SJC hôm nay cao hơn vàng thế giới 16,4 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (16/1).

Sáng 17/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (16/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 16/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 155 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 16/1.

Giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 17/1 giao dịch ở mức 4.596 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 146,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua (16/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới liên tục giằng co quanh mốc 4.600 USD/ounce. Đây là phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp khi nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư đang hạ nhiệt, đồng thời kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang dần tan biến.

Sức nóng địa chính trị liên quan đến Iran đã được xoa dịu đáng kể sau những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump. Ông cho biết có thể sẽ trì hoãn các hành động quân sự sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy làn sóng đàn áp biểu tình tại quốc gia này đang giảm bớt và các vụ hành quyết quy mô lớn sẽ không diễn ra. Động thái này đã tháo gỡ tâm lý lo ngại về một cuộc xung đột vũ trang trực diện, vốn là "ngòi nổ" đẩy giá vàng lên cao trước đó.

Cùng lúc, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực đã củng cố quan điểm rằng chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ còn kéo dài hơn dự kiến. Giới đầu tư đang đồng loạt rút lại các lệnh đặt cược vào một đợt hạ lãi suất sớm. Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này, và thời điểm thực hiện đợt nới lỏng đầu tiên đã bị đẩy lùi sâu hơn sang giữa năm 2026.

Dù đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh, vàng vẫn trụ vững gần các mốc cao kỷ lục và đang trên đà chốt lại một tuần tăng trưởng nhờ chuỗi bứt phá ấn tượng trong những phiên đầu tuần.

Giá bitcoin giảm 0,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (17/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 95.391 USD/BTC, giảm 0,3% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 5,3% so với 7 ngày trước (90.592 USD/BTC) và tăng 9,3% trong 1 tháng vừa qua (87.272 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 91 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.905 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.