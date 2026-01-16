Giá vàng SJC hôm nay 162,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (15/1).

Sáng 16/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (15/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 15/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 155 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với ngày 15/1.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/1 giao dịch ở mức 4.602 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 146,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua (15/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 4.600 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Áp lực chốt lời sau khi kim loại quý liên tiếp xô đổ các kỷ lục cũ, cộng hưởng với những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ và sự hạ nhiệt của rủi ro chính trị, đã trực tiếp làm xói mòn nhu cầu trú ẩn an toàn.

Báo cáo mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm mạnh xuống còn khoảng 198.000 đơn, trong khi số đơn gia hạn duy trì ở mức 1,884 triệu. Dữ liệu này khẳng định làn sóng sa thải vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, từ đó giảm bớt áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải sớm nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ việc làm. Sự kiên cường của nền kinh tế đã trở thành rào cản khiến giá vàng khó duy trì đà hưng phấn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, bức tranh trung hạn vẫn ghi nhận những tín hiệu hỗ trợ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 bất ngờ giảm và giá cốt lõi dậm chân tại chỗ, đồng nhất với báo cáo CPI tháng 12 trước đó. Những số liệu này cho thấy lạm phát đang đi đúng lộ trình, nuôi dưỡng kỳ vọng của giới đầu tư về các đợt cắt giảm lãi suất dồn dập vào cuối năm nay.

Về mặt địa chính trị, "phí rủi ro" trên thị trường cũng dần tan biến khi Tổng thống Trump phát đi thông điệp mềm mỏng hơn đối với Iran. Đặc biệt, việc ông tái khẳng định chưa có kế hoạch ngay lập tức nhằm bãi nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell đã giúp tháo gỡ tâm lý lo ngại về một cuộc khủng hoảng thể chế, khiến vàng đánh mất một phần động lực tăng trưởng.

Giá bitcoin giảm 0,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (16/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 95.676 USD/BTC, giảm 0,8% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 5,2% so với 7 ngày trước (90.960 USD/BTC) và tăng 10% trong 1 tháng vừa qua (87.000 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 121 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.911 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.