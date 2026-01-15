Giá vàng SJC hôm nay 162,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 15/1 niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,8 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua (14/1).

Sáng 15/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,8 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua (14/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng 14/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 155 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với ngày 14/1.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/1 giao dịch ở mức 4.605 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 146,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 400.000 đồng/lượng so với hôm qua (14/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ về vùng 4.610 USD/ounce. Dù sụt giảm so với đỉnh cao kỷ lục, kim loại quý vẫn duy trì thế đứng vững chắc nhờ giới đầu tư đang đặt kỳ vọng lớn vào lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu bủa vây.

Động lực chính hỗ trợ giá vàng đến từ các chỉ số kinh tế Mỹ vừa công bố. Cụ thể, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11, bao gồm cả mức tổng thể và cốt lõi, đều thấp hơn dự báo. Kết hợp với báo cáo lạm phát tiêu dùng (CPI) tháng 12 "dễ thở" trước đó, dữ liệu này càng củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoàn toàn có dư địa để thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, một bộ phận các nhà hoạch định chính sách vẫn đưa ra cảnh báo thận trọng, cho rằng áp lực lạm phát có thể sẽ "lì lợm" và khó bị khuất phục hoàn toàn hơn dự kiến.

Trong khi đó, mối lo ngại về tính độc lập của Fed vẫn tiếp tục "âm ỉ" trên thị trường. Làn sóng ủng hộ Chủ tịch Jerome Powell đang lan rộng trong giới lãnh đạo các ngân hàng trung ương toàn cầu sau khi chính quyền Tổng thống Trump đe dọa truy tố hình sự ông. Sự đoàn kết hiếm hoi này cho thấy những rạn nứt nghiêm trọng trong hệ thống tài chính Mỹ đang là yếu tố hỗ trợ tiềm tàng cho vàng.

Trên mặt trận địa chính trị, tâm lý lo ngại về một cuộc can thiệp quân sự trực diện đã phần nào được tháo gỡ khi Tổng thống Trump phát đi tín hiệu có thể trì hoãn các hành động nhắm vào Iran. Động thái hạ nhiệt này đã làm giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn tức thời, gây áp lực nhẹ lên đà tăng của kim loại quý.

Giá bitcoin tăng 1,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (15/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 96.442 USD/BTC, tăng 1,3% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 6,11% so với 7 ngày trước (90.889 USD/BTC) và tăng 10,50% trong 1 tháng vừa qua (87.275 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 131 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.926 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.