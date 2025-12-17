Năm 2025 chưa hết: Loạt ngân hàng “về đích” sớm, 3 công ty nhà Gelex vượt xa kế hoạch năm

Chưa hết năm 2025, nhiều doanh nghiệp vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm như nhóm công ty nhà Gelex, Nhựa Tiền Phong, TNG, ABBank, KienlongBank, Vicem Hà Tiên…

Nhóm Gelex “bứt tốc” lợi nhuận

CTCP Viglacera Hạ Long (Mã: VHL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt hơn 24,2 tỷ đồng, gấp khoảng 16 lần kế hoạch năm (1,55 tỷ đồng).

Kết quả trên có được do Viglacera Hạ Long đặt mục tiêu lợi nhuận thấp sau khi trải qua năm 2024 thị trường vật liệu xây dựng khó khăn, dẫn đến thua lỗ. Ngoài ra, công ty còn có phần thu nhập khác từ thanh lý, nhượng bán tài sản và không chịu chi phí khắc phục bão Yagi như cùng kỳ 9 tháng năm ngoái.

Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) hiện nắm 50,48% vốn Viglacera Hạ Long. CTCP Hạ tầng Gelex nắm 50,21% Viglacera. Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) là công ty mẹ sở hữu hơn 80% cổ phần của Hạ tầng Gelex.

Một thành viên khác thuộc hệ sinh thái Gelex là CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã: Viwasupco - VCW) có lãi trước thuế gần 113 tỷ đồng trong 9 tháng, cùng kỳ lỗ gần 55 tỷ đồng. So sánh với kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra (37,62 tỷ đồng), công ty gấp gần 3 lần mục tiêu.

Theo thông tin công bố, CTCP Hạ tầng Gelex nắm 62,46% vốn tại Viwasupco.

CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric - Mã: GEE) có lợi nhuận sau thuế đạt 2.845 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 166% so với cùng kỳ, gấp hơn 2 lần so với kế hoạch năm đặt ra.

Thông tin từ CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) trong 11 tháng, doanh thu ước đạt 7.996 tỷ đồng tăng 11%, lãi sau thuế gần 346 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ. So sánh với kế hoạch năm đặt ra, công ty thực hiện được 99% chỉ tiêu doanh thu, vượt 2% mục tiêu lợi nhuận.

CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (Mã: HT1) ghi nhận doanh thu 5.384 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ, gấp 4,3 lần 9 tháng 2024.

Năm nay, HT1 đặt mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu hơn 7.162 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá) tới 184 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty thực hiện được 75% mục tiêu doanh thu và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính chung 3 quý đầu năm 2025, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP) đạt doanh thu thuần 4.869 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt ghi nhận 949 tỷ đồng và 790 tỷ đồng, cùng tăng 52% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Trong năm 2025, Nhựa Tiền Phong đặt kế hoạch doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 856 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được khoảng 81% chỉ tiêu doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Các nhà băng đua nhau về đích sớm

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) cho biết lợi nhuận trước thuế 11 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, cao gần gấp đôi mục tiêu 1.800 tỷ đồng của cả năm.

Kết quả này được hỗ trợ bởi tăng trưởng tích cực của cả huy động vốn và tín dụng. Trong đó huy động vốn từ khách hàng đạt khoảng 155.000 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng vượt 127.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) cũng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 1.537 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động của ngân hàng, vượt kỷ lục 1.112 tỷ đồng ghi nhận trong năm trước.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã: NVB) cũng “về đích” sớm kế hoạch kinh doanh sau 9 tháng, với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 652 tỷ đồng. Kết quả này cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 59 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh các ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận kết quả tích cực khi thực hiện trên 80% chỉ tiêu cả năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 29.000 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận đề ra trong khoảng 33.266-34.521 tỷ đồng, BIDV đã hoàn thành khoảng 87% mục tiêu năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) cũng tiến sát kế hoạch khi lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt hơn 258 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. So sánh mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng, ngân hàng này đã hoàn thành hơn 86% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.050 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương 80% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) đạt lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng sau 3 quý, tăng 140% so với cùng kỳ, thực hiện 79% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.