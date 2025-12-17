Một công ty "họ" Viettel lãi hơn 670 tỷ đồng sau 11 tháng

Thông tin từ Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR), trong tháng 11, công ty ghi nhận 1.321 tỷ đồng doanh thu tăng 2%, lợi nhuận trước thuế gần 64 tỷ đồng tăng 3% so với tháng 11 năm ngoái.

Luỹ kế 11 tháng đầu năm, doanh thu thuần công ty đạt gần 12.636 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, hoàn thành 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hơn 672 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện 93% chỉ tiêu năm.

Nguồn: Viettel Construction.

Xét theo từng mảng kinh doanh, trong lĩnh vực hạ tầng cho thuê, đến hết tháng 11/2025, Viettel Construction sở hữu 11.780 trạm BTS, 2,45 triệu m² DAS, 2.716 km truyền dẫn và 16,92 MWp năng lượng mặt trời.

437 trạm BTS được hơn hai nhà mạng thuê cùng lúc, đạt tỷ lệ dùng chung 1,03. Đồng thời, công ty đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch lắp đặt 2.534 trạm 5G, góp phần hỗ trợ Tập đoàn Viettel sớm đạt mục tiêu lắp đặt 20.000 trạm 5G.

Về lĩnh vực vận hành khai thác, trong nước, hoạt động được duy trì ổn định, đảm bảo tài nguyên mạng lưới phục vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Viettel.

Bên cạnh đó, Viettel Construction đã nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng AI để tự động phân tích hình ảnh tủ hộp cáp, hỗ trợ phát hiện các lỗi cần bảo dưỡng, từ đó nâng cao hiệu quả công tác vận hành.

Đối với hoạt động nước ngoài, công ty đảm bảo thực hiện 100% KPI và xử lý các sự cố truyền dẫn cho các nhà mạng như Mytel (Myanmar), Metfone (Campuchia) và các TowerCo khác.

Trong lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật, tại mảng giải pháp tích hợp, chương trình triển khai hệ thống năng lượng mặt trời (NLMT) cho hộ gia đình ghi nhận kết quả khả quan.

Cụ thể, trong tháng 11, công ty ký được 657 hợp đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước, đưa lũy kế 11 tháng lên 6.864 hợp đồng, tăng 177%. Giá trị nguồn việc đạt hơn 69 tỷ đồng trong tháng, tăng 228%, lũy kế 11 tháng đạt hơn 756 tỷ đồng, tăng 303% so với cùng kỳ.

Ở mảng ME&ICT, công ty ký hợp đồng và triển khai cho 64 khách hàng doanh nghiệp với giá trị nguồn việc khoảng gần 30 tỷ đồng, tăng trưởng 79% so với tháng trước.

Một số dự án tiêu biểu bao gồm cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC cho Bệnh viện Mắt Sài Gòn và nâng cấp hệ thống ICT cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Về dịch vụ kỹ thuật, Viettel Construction triển khai hợp đồng cho 61 khách hàng doanh nghiệp. Các hợp đồng tiêu biểu gồm dịch vụ bảo trì hệ thống NLMT cho Công ty Chăn nuôi CP tại Đồng Tháp và thi công, vận hành hệ thống điện NLMT cho CTCP Tập đoàn Long Phương tại Bắc Ninh.

Theo thông tin công bố, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) hiện nắm 65,66% vốn tại Viettel Construction.