Giá vàng SJC mới nhất hôm nay

Ngày 15/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,8 – 153,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 13/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152,3 – 155,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 13/12.

Giá vàng thế giới tăng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/12 giao dịch ở mức 4.319 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tăng 0,40% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá vàng đã tăng 6,64% và tăng 62,74% so với cùng kỳ năm ngoái

Các dấu hiệu mới về sự hạ nhiệt của thị trường lao động đã củng cố quan điểm Fed có thể thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần ngày 6 tháng 12 đã tăng cao hơn dự kiến, chạm mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Dữ liệu này được công bố sau khi Fed thực hiện lần cắt giảm 25 điểm cơ bản thứ ba trong năm và có giọng điệu ít cứng rắn hơn so với dự đoán. Chủ tịch Jerome Powell đã báo hiệu rằng khả năng tăng lãi suất thêm về cơ bản là không còn, khiến các nhà giao dịch nâng dự đoán lên hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026, dù dự báo chính thức của Fed chỉ là một lần.

Đồng thời, Fed cũng thông báo kế hoạch mua khoảng 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc ngắn hạn nhằm giảm căng thẳng trên thị trường tiền tệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp kiềm chế lợi suất ngắn hạn, tạo thêm lực đẩy tích cực cho kim loại quý này.

Giá bitcoin giảm 2,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 90.297 USD/BTC, giảm 2,5% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.782 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.