Vì sao giá vàng hôm nay giảm nhẹ?

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,6 – 153,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên 15/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 15/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/12 giao dịch ở mức 4.310 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức 4.300 USD/ounce, khi các nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ dự kiến công bố vào cuối ngày. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Cùng với NFP, số liệu doanh số bán lẻ và dữ liệu sản xuất sơ bộ cũng sắp được công bố, trong khi số liệu lạm phát tháng 11 dự kiến vào thứ Năm sẽ được theo dõi sát sao. Hiện tại, thị trường đang định giá 75,6% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 1, mặc dù một số nhà phân tích vẫn dự đoán sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm tới.

Tuy nhiên, yếu tố hạn chế đà tăng mạnh của kim loại quý chính là triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã mô tả việc chấm dứt xung đột là "gần hơn bao giờ hết", một tuyên bố làm giảm tính cấp thiết của việc mua vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn toàn cầu.

Giá bitcoin giảm 3,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 86.237 USD/BTC, giảm 3,5% trong vòng 24h qua.

87Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 87 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.721 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.