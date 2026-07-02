Tin nóng công nghệ 2/7: Nvidia thử cấp điện hạt nhân cho trung tâm dữ liệu AI

Nhiều diễn biến mới trong lĩnh vực AI, hạ tầng dữ liệu, xe tự lái và game số đang cho thấy cuộc đua công nghệ toàn cầu tiếp tục nóng lên.

1. Mỹ siết "luật chơi" với mô hình AI mới

Chính phủ Mỹ đang trong các cuộc thảo luận ở giai đoạn nâng cao với các công ty trí tuệ nhân tạo nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn tự nguyện cho việc phát hành các mô hình AI mới.

Mỹ đang thúc đẩy các chuẩn tự nguyện nhằm kiểm soát rủi ro từ những mô hình AI thế hệ mới. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters dẫn thông tin từ Financial Times, các tiêu chuẩn này có thể được công bố sớm nhất trong tuần tới, trong bối cảnh Washington tăng cường giám sát các mô hình tiên tiến do lo ngại nguy cơ bị lạm dụng cho mục đích quân sự, tình báo hoặc tấn công mạng.

Bộ tiêu chuẩn dự kiến đặt ra các mốc đánh giá năng lực mô hình, lộ trình phát hành và quy định rõ nhóm người dùng nào được phép tiếp cận tại Mỹ cũng như ở nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ gỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đối với các mô hình Fable và Mythos của Anthropic, chưa đầy 3 tuần sau khi yêu cầu công ty tạm ngừng quyền truy cập vì rủi ro an ninh quốc gia.

2. Nvidia thử cấp điện hạt nhân cho trung tâm dữ liệu AI

Valar Atomics, một startup năng lượng hạt nhân tại Mỹ, vừa công bố hợp tác với Nvidia để phát triển một trung tâm dữ liệu quy mô nhỏ tại bang Utah. Hai bên cho biết dự án nhằm chứng minh các cơ sở tính toán phục vụ AI có thể giảm mạnh lượng nước sử dụng, một vấn đề đang gây tranh luận khi trung tâm dữ liệu bùng nổ tại nhiều địa phương.

Nvidia đang tìm cách mở rộng hạ tầng cho AI trong bối cảnh nhu cầu điện và làm mát của các trung tâm dữ liệu ngày càng tăng. Ảnh: Reuters.

Valar cho biết đã trình diễn việc cấp điện cho kiến trúc chip AI Blackwell của Nvidia bằng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ. Nvidia đồng thời giới thiệu thiết kế trung tâm dữ liệu DSX dùng hệ thống làm mát chất lỏng vòng kín, được tuyên bố có thể đưa lượng nước làm mát từ khoảng 2,6 triệu gallon mỗi megawatt mỗi năm xuống gần bằng 0.

Nếu chứng minh được hiệu quả ở quy mô thực tế, mô hình này có thể trở thành hướng đi mới cho hạ tầng AI trong bối cảnh nhu cầu điện và nước của ngành ngày càng bị giám sát chặt chẽ.

3. Wayve đưa AI "học như người" vào xe tự lái

Startup xe tự lái Wayve đang thu hút sự chú ý của các hãng ô tô nhờ hệ thống lái tự động sử dụng học máy đầu cuối. Công nghệ này chuyển dữ liệu từ cảm biến thành quyết định lái xe theo thời gian thực, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào mã lập trình sẵn và bản đồ độ phân giải cao. Wayve đã huy động 2,8 tỉ USD từ các nhà đầu tư và đối tác như Nvidia, Mercedes-Benz và Nissan.

Wayve đang phát triển công nghệ xe tự lái dựa trên AI, cho phép hệ thống học và xử lý tình huống giao thông linh hoạt hơn. Ảnh: Reuters.

Cách tiếp cận của Wayve được kỳ vọng giúp công nghệ tự lái triển khai linh hoạt hơn trên nhiều dòng xe, nhiều loại cảm biến và nhiều thị trường khác nhau.

Tuy nhiên, mô hình AI đầu cuối cũng đặt ra thách thức lớn về an toàn vì quá trình ra quyết định của hệ thống có thể khó giải thích. Nissan hiện đang đánh giá kỹ cách tiếp cận an toàn của Wayve trước kế hoạch triển khai tại Nhật Bản vào năm tài chính kết thúc tháng 3/2028.

4. Sony khai tử đĩa game PlayStation mới từ năm 2028

Sony cho biết sẽ dừng sản xuất đĩa vật lý cho tất cả trò chơi mới phát hành trên hệ máy PlayStation từ tháng 1/2028, đánh dấu bước chuyển hoàn toàn sang phân phối kỹ thuật số. Các game mới sau thời điểm này sẽ được bán qua PlayStation Store hoặc qua nhà bán lẻ dưới dạng mã/bản số.

Sony chuẩn bị dừng phát hành đĩa vật lý cho các game PlayStation mới, đánh dấu bước chuyển mạnh sang phân phối kỹ thuật số. Ảnh: Reuters.

Theo Sony, tải xuống kỹ thuật số đã chiếm khoảng 80% doanh số phần mềm game đầy đủ trong năm tài chính 2025, phản ánh xu hướng người dùng ngày càng rời xa đĩa vật lý.

Thay đổi này không áp dụng với các game đã phát hành hoặc đã được lên kế hoạch phát hành bằng đĩa trước thời hạn trên. Sony cũng sẽ bắt đầu đóng cửa PlayStation Store trên các thiết bị PS3 và PS Vita đời cũ tại một số thị trường từ năm nay, trước khi mở rộng toàn cầu vào năm 2027.