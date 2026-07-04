Tin nóng công nghệ 4/7: Điều tra vụ rò rỉ bí mật iPhone 18 Pro

Vụ rò rỉ tài liệu iPhone 18 Pro từ nhà cung ứng của Apple cho thấy bảo mật chuỗi cung ứng đang trở thành điểm nóng mới của ngành công nghệ toàn cầu.

1. Ấn Độ điều tra vụ rò rỉ bí mật iPhone 18 Pro

Ấn Độ đang điều tra vụ rò rỉ dữ liệu tại Tata Electronics, nhà cung ứng của Apple, sau khi các tài liệu liên quan đến mẫu iPhone 18 Pro chưa ra mắt xuất hiện trên dark web. Reuters cho biết các tệp bị lộ bao gồm danh sách linh kiện, nhà cung cấp và hình ảnh mẫu iPhone 18 Pro.

Nhà máy linh kiện Tata Electronics tại Ấn Độ, nơi sản xuất linh kiện cho iPhone của Apple, đang bị điều tra sau vụ rò rỉ dữ liệu liên quan đến iPhone 18 Pro. Ảnh: Reuters.

Vụ việc có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng vốn được Apple bảo mật nghiêm ngặt, đặc biệt khi iPhone 18 Pro và Pro Max được kỳ vọng ra mắt vào tháng 9 tới. Tata đã thuê một đơn vị tư vấn quốc tế để kiểm toán pháp chứng. Reuters cũng cho biết các tài liệu liên quan đến Tesla, Qualcomm và TSMC cũng bị đăng trên dark web.

2. NASA phóng tàu robot cứu vệ tinh 500 triệu USD

NASA và startup Katalyst Space vừa phóng tàu vũ trụ robot LINK nhằm cứu Đài quan sát Neil Gehrels Swift Observatory, một vệ tinh khoa học trị giá khoảng 500 triệu USD đã hoạt động hơn 22 năm trên quỹ đạo. LINK được thiết kế để bám vào vệ tinh, kéo nó lên quỹ đạo cao và bền vững hơn, qua đó có thể kéo dài tuổi thọ sứ mệnh thêm nhiều năm.

Tàu vũ trụ do startup Katalyst Space chế tạo chuẩn bị được phóng để kéo Đài quan sát Neil Gehrels Swift của NASA lên quỹ đạo cao hơn. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Swift không có hệ thống đẩy riêng và có nguy cơ rơi dần xuống khí quyển rồi bốc cháy nếu không được can thiệp. Katalyst cho biết họ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm LINK chỉ trong 9 tháng theo hợp đồng 30 triệu USD với NASA, đồng thời coi đây là màn trình diễn công nghệ "bắt giữ" vệ tinh trên quỹ đạo.

3. Thiết bị Dune biến MacBook thành bàn điều khiển cuộc họp

Startup Project Mirage vừa giới thiệu Dune, một bàn phím nhôm siêu nhỏ gồm 3 phím, gắn trực tiếp vào cổng USB-C của MacBook. Theo TechCrunch, thiết bị này có giá 119 USD, tương đương khoảng 3,2 triệu đồng. Dune có thể tự đổi chức năng theo ứng dụng đang dùng, chẳng hạn bật/tắt micro, camera trong cuộc họp, hoặc chuyển sang copy, paste, undo khi làm việc với Excel hay Google Sheets.

Dune là bàn phím phụ gắn qua cổng USB-C, cho phép người dùng MacBook điều khiển nhanh micro, camera và nhiều thao tác trong cuộc họp trực tuyến. Ảnh: TechCrunch.

Dune không có pin riêng và lấy điện trực tiếp từ MacBook. Thiết bị hiện hỗ trợ MacBook Air từ M2 trở lên và MacBook Pro từ M1 Pro trở lên, chạy macOS 15 Sequoia hoặc mới hơn. Dù vậy, TechCrunch lưu ý các phím hiện khá dễ bấm nhầm, có thể khiến người dùng vô tình bật micro hoặc tắt camera trong lúc họp.

4. Chevrolet Silverado EV mạnh nhưng vẫn khó hút khách

Chevrolet Silverado EV được đánh giá là một mẫu bán tải điện có nhiều điểm hấp dẫn: chạy hơn 643 km/lần sạc, khoang chứa trước rộng, cabin yên tĩnh, có khả năng cấp điện cho nhà trong tình huống khẩn cấp và hỗ trợ hệ thống lái rảnh tay Super Cruise.

Chevrolet Silverado EV sở hữu tầm hoạt động hơn 400 dặm mỗi lần sạc, nhưng vẫn gặp khó trong việc thuyết phục nhóm khách hàng bán tải truyền thống chuyển sang xe điện. Ảnh: Edmunds.

Tuy nhiên, TechCrunch cho biết GM chỉ bán được khoảng 14.000 xe Silverado EV tại Mỹ và Canada trong năm ngoái, thấp hơn nhiều so với Silverado bản xăng.

Trở ngại lớn nhất của Silverado EV không chỉ nằm ở giá bán, mà còn ở tâm lý dè dặt của nhóm khách hàng bán tải truyền thống trước xe điện, từ lo ngại phạm vi hoạt động, sạc pin đến khả năng kéo tải.