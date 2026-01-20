Giá vàng hôm nay 20/1: Vàng nhẫn và vàng thế giới biến động nhẹ

Sáng 20/1, giá vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang. Trong khi vàng nhẫn và vàng thế giới biến động nhẹ, mức chênh lệch giữa vàng SJC và giá quy đổi thế giới hiện ở mức 16,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC đi ngang

Sáng 20/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng đi ngang so với hôm qua (19/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 160 - 162,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng 19/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 160 - 163 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với ngày 19/1.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/1 giao dịch ở mức 4.673 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 148,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua (19/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới liên tục dao động quanh ngưỡng 4.670 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang bị đẩy lên cao trào.

Thị trường trở nên rung chuyển trước các báo cáo hôm 19/1 cho thấy Đan Mạch đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo chiến lược này.

Trước đó, hôm 17/1, ông Trump đã đe dọa áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu – mức thuế có thể vọt lên 25% vào tháng 6 tới nếu yêu cầu "mua lại Greenland" của Mỹ không được chấp thuận. Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ có cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp vào thứ Năm để thảo luận về các biện pháp trả đũa nhắm vào Washington.

Bên cạnh những xung đột địa chính trị, tâm điểm chú ý của giới đầu tư còn đổ dồn vào báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố cuối tuần này. Đây là dữ liệu quan trọng giúp làm sáng tỏ xu hướng lạm phát và lộ trình điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Giá bitcoin tăng 0,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (20/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 92.670 USD/BTC, tăng 0,1% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 1,50% so với 7 ngày trước (91.301 USD/BTC) và tăng 4,58% trong 1 tháng vừa qua (88.614 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 91 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.851 tỷ USD chiếm 52,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.