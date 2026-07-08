Đội tuyển Bỉ "mỉa mai" cực gắt tuyển Mỹ về vụ hoãn thẻ đỏ của Balogun

Sau chiến thắng 4-1, tuyển Bỉ đăng ảnh và nhảy điệu nhảy Trump để mỉa mai vụ Balogun bị hoãn án phạt, gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để FIFA hoãn treo giò tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ vì nhận thẻ đỏ đã gây bất mãn sâu sắc trong ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như các cổ động viên Bỉ. Họ đã tìm mọi cách mỉa mai, cà khịa người Mỹ ngay trên sân.

"Thử hủy bàn này xem!"

Sau khi đánh bại tuyển Mỹ với tỷ số 4-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ đã có màn "cà khịa" đầy châm biếm trên mạng xã hội.

Tài khoản chính thức của đội tuyển Bỉ đã đăng bức ảnh tiền đạo Romelu Lukaku ăn mừng bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Revoke this one" (Thử hủy bàn này xem!). Đây là lời mỉa mai việc nhiều người cho rằng FIFA đã "hủy" tác dụng của chiếc thẻ đỏ dành cho Balogun.

Bức ảnh cầu thủ Bỉ Lukaku ghi bàn thắng thứ 4 vào phút bù giờ trước sự bất lực của hậu vệ Mỹ đăng trên tài khoản mạng chính thức của tuyển quốc gia Bỉ kèm dòng chữ "Thử hủy bàn thắng này xem!". Ảnh: Sohu.

Động thái này được xem là lời đáp trả vụ việc gây tranh cãi trước trận đấu. Ở vòng 1/16, tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ đã phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia và Herzegovina. Tuy nhiên, sau sự can thiệp của chính phủ Mỹ mà trực tiếp là Tổng thống Trump, FIFA đã quyết định tạm hoãn án treo giò, cho phép Balogun tiếp tục ra sân ở trận gặp Bỉ. Quyết định này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trong giới bóng đá và những người hâm mộ khắp nơi.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã gửi đơn khiếu nại, nhưng không đạt kết quả Folarin Balogun vẫn được đội Mỹ xếp đá chính ở trận đấu với Bỉ.

Dẫu vậy, có vẻ những tranh cãi bên ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng đến phong độ của chân sút này. Balogun thi đấu khá mờ nhạt, trong khi tuyển Bỉ chơi áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 4-1, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bằng điệu nhảy Trump

"Điệu nhảy Trump" (Trump Dance) là một màn ăn mừng mô phỏng các động tác nhảy quen thuộc của ông Trump trong các cuộc vận động tranh cử. Sau chiến thắng 4-1 của Bỉ trước Mỹ ở vòng 1/8 World Cup 2026, nhiều cầu thủ Bỉ đã đồng loạt thực hiện điệu nhảy này để ăn mừng, khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận.

Các cầu thủ Bỉ nhảy điệu "Trump Dance" ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Worldjournal.

Điệu nhảy này không phải là một bài nhảy hoàn chỉnh, mà là chuỗi động tác rất đặc trưng của ông Trump khi xuất hiện trên sân khấu: Co hai khuỷu tay sát người, nắm hai bàn tay thành nắm đấm, đung đưa hai cánh tay qua lại trước ngực kết hợp lắc vai và nhún người theo nhịp, thỉnh thoảng bước chân sang trái, sang phải.

Động tác này khá đơn giản, hài hước và rất dễ bắt chước nên từ cuối năm 2024 đã trở thành một meme trên mạng xã hội.

Vì sao cầu thủ Bỉ lại nhảy điệu này? Theo nhiều tờ báo châu Âu, đây được xem là màn "cà khịa" khá rõ nhắm vào đội tuyển Mỹ và ông Trump nhân vụ tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ bị thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia nhưng được FIFA hoãn án phạt treo giò do sự can thiệp của ông.

Cổ động viên "cà khịa" bằng cách giơ thẻ đỏ trên khán đài. Ảnh: Sohu.

Sau khi Bỉ thắng đậm 4-1, Romelu Lukaku ghi bàn ở phút bù giờ rồi cùng đồng đội thực hiện điệu nhảy Trump, xát muối vào vết thương các cầu thủ và người hâm mộ Mỹ.

Động thái này của các cầu thủ Bỉ gây phản ứng khá trái ngược: Nhiều CĐV Bỉ thích thú vì cho rằng đây là màn đáp trả đầy hài hước sau vụ Balogun. Tuy nhiên, không ít CĐV Mỹ cho rằng việc lôi hình ảnh một chính trị gia vào ăn mừng là không cần thiết. Trên mạng xã hội, đa số bình luận tập trung vào tính châm biếm hơn là thông điệp chính trị.

Trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ và những tranh cãi quanh án phạt Balogun vẫn chưa lắng xuống, màn ăn mừng này đã nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận đấu.

Theo Sohu, Worldjournal.