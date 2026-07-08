Tập gym quá sức, nam kỹ sư trẻ suýt trả giá bằng suy thận

Chỉ vì cố tập nặng mỗi ngày để khỏe hơn, nam kỹ sư 31 tuổi rơi vào hội chứng tiêu cơ vân - biến chứng có thể dẫn đến suy thận cấp và đe dọa tính mạng.

Nghĩ rằng đau nhức sau tập gym là dấu hiệu cơ bắp phát triển, một nam kỹ sư xây dựng 31 tuổi ở Hà Nội vẫn đều đặn dành 1-2 giờ mỗi ngày tập các bài cho tay, vai và ngực với mức tạ 5-10kg, bất chấp công việc ngoài công trường vốn đã tiêu tốn nhiều thể lực.

Bệnh nhân may mắn được cấp cứu kịp thời

Việc tập luyện hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cá nhân, không có giáo án phù hợp với thể trạng và gần như không dành thời gian để cơ bắp phục hồi. Chính thói quen này đã khiến cơ thể rơi vào trạng thái quá tải.

Ban đầu chỉ là đau nhức cơ nhiều hơn bình thường. Sau đó, hai cánh tay bắt đầu sưng nề, đỏ rát, đau dữ dội, mọi sinh hoạt như thay quần áo hay nâng đồ vật đều trở nên khó khăn. Chỉ đến khi các triệu chứng ngày càng nặng, anh kỹ sư mới được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E.

Suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm vì tiêu cơ vân

ThS.BS Nguyễn Thị Hoa, Khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện E cho biết, người bệnh được chẩn đoán mắc hội chứng tiêu cơ vân do vận động quá sức.

Tiêu cơ vân xảy ra khi các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng các chất bên trong tế bào vào máu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những chất này có thể gây suy thận cấp, rối loạn điện giải, tăng kali máu dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng.

May mắn, trường hợp trên được nhập viện khi chưa xuất hiện tổn thương thận. Sau điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường.

Tập càng nhiều chưa chắc càng khỏe

Theo các bác sĩ, cùng với sự bùng nổ của gym, chạy bộ, pickleball, đạp xe và các môn thể thao sức bền, ngày càng nhiều người trẻ rơi vào tình trạng tập luyện vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể.

Không ít người nóng vội muốn tăng cơ, giảm mỡ hoặc cải thiện vóc dáng trong thời gian ngắn nên liên tục tăng cường độ, thời gian và khối lượng tập luyện mà bỏ qua nguyên tắc phục hồi.

Nguy cơ càng tăng nếu người tập đồng thời phải lao động nặng, thiếu ngủ, mất nước, làm việc trong môi trường nắng nóng, dinh dưỡng không hợp lý hoặc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tập luyện không phù hợp.

Các bác sĩ cảnh báo, tiêu cơ vân thường dễ bị bỏ qua vì triệu chứng ban đầu khá giống tình trạng đau mỏi cơ thông thường sau vận động. Chính sự chủ quan này khiến nhiều người tiếp tục tập luyện, làm tổn thương cơ ngày càng nghiêm trọng.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các biểu hiện như đau cơ dữ dội kéo dài, sưng nề bất thường, yếu cơ, khó vận động, mệt mỏi nhiều, buồn nôn hoặc nước tiểu chuyển màu sẫm như nước trà đặc, người tập cần ngừng vận động và đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám.

Để phòng tránh tiêu cơ vân, mỗi người cần xây dựng chương trình tập luyện phù hợp với thể trạng, tăng cường độ từ từ, không tập quá sức nhiều ngày liên tiếp.

Bên cạnh đó, cần uống đủ nước trước, trong và sau khi tập, ngủ đủ giấc, bảo đảm dinh dưỡng và dành thời gian để cơ bắp phục hồi. Với người mới tập hoặc quay lại luyện tập sau thời gian dài gián đoạn, việc có huấn luyện viên hướng dẫn sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương và những biến chứng nguy hiểm.