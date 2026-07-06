Tin nóng công nghệ 6/7: TV giá rẻ gây chú ý vì "không thông minh"

Một doanh nghiệp chip nhớ Hàn Quốc muốn gọi vốn lớn tại Mỹ nhờ nhu cầu AI tăng mạnh; Samsung có thể báo lãi tăng 18 lần; TV giá rẻ gây chú ý vì "không thông minh"... là những tin nóng công nghệ trong 24h qua.

1. Hãng chip nhớ Hàn Quốc muốn gọi vốn lớn nhờ cơn sốt AI

SK Hynix, một trong những hãng chip nhớ lớn nhất Hàn Quốc, đang chuẩn bị niêm yết tại Mỹ với quy mô khoảng 28 tỷ USD. Theo Reuters, công ty dự kiến bán 17,79 triệu cổ phiếu mới dưới dạng chứng chỉ lưu ký trên sàn Nasdaq, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ AI tăng mạnh trên toàn cầu.

Gian hàng của hãng chip nhớ Hàn Quốc SK Hynix tại Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Dù cái tên SK Hynix không quen thuộc với nhiều người dùng phổ thông, doanh nghiệp này lại giữ vai trò quan trọng phía sau các hệ thống AI. Công ty là nhà cung cấp chip nhớ băng thông cao cho những khách hàng lớn như Nvidia và Google, tức là các con chip góp phần vận hành trung tâm dữ liệu, chatbot và nhiều dịch vụ AI mà người dùng tiếp xúc hằng ngày. Cổ phiếu SK Hynix đã tăng mạnh từ đầu năm, phản ánh kỳ vọng rất lớn của thị trường vào làn sóng AI.

2. Samsung có thể lãi tăng 18 lần nhờ "cơn khát" chip nhớ

Samsung Electronics được dự báo ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II đạt khoảng 86 nghìn tỷ won, tương đương 56,35 tỷ USD. Con số này cao gấp khoảng 18 lần so với mức 4,7 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính của các nhà phân tích thuộc LSEG SmartEstimate.

Samsung được dự báo lợi nhuận quý II tăng mạnh nhờ nhu cầu chip nhớ phục vụ AI bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Đà tăng này không chỉ ảnh hưởng đến các công ty công nghệ lớn. Reuters cho biết giá DRAM và NAND đã tăng mạnh trong quý II, khiến biên lợi nhuận mảng di động của Samsung chịu sức ép. Với người dùng phổ thông, điều này có thể đồng nghĩa chi phí linh kiện tăng và kéo theo giá điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop cao hơn.

3. TV giá rẻ gây chú ý vì "không thông minh"

Mẫu TV Mini LED Quantum mới của Vizio đang được chú ý vì mức giá thấp và khả năng hoạt động như "TV không thông minh". Mẫu TV 65 inch có giá khoảng 398 USD, dùng công nghệ Mini LED kết hợp chấm lượng tử. Điểm đáng nói là người dùng có thể thiết lập để bỏ qua phần lớn hệ điều hành TV thông minh.

TV Mini LED Quantum của Vizio gây chú ý nhờ khả năng dùng gần giống "TV không thông minh", phù hợp với người dùng muốn hạn chế các tính năng theo dõi trên smart TV. Ảnh: The Verge.

Chi tiết này đáng chú ý trong bối cảnh nhiều smart TV ngày nay thu thập dữ liệu xem nội dung để phục vụ quảng cáo và gợi ý mua sắm. The Verge cho biết Vizio thuộc sở hữu Walmart và người dùng sẽ cần chấp nhận một số chính sách dữ liệu nếu muốn dùng đầy đủ các ứng dụng phát trực tuyến trên hệ điều hành TV.

Vì vậy, khả năng "né" lớp phần mềm thông minh lại trở thành điểm cộng với nhóm người dùng chỉ muốn một màn hình tốt, ít bị theo dõi hơn.

4. Máy tự động "nuôi men" giúp làm bánh mì tại nhà

King Arthur Baking Company vừa ra mắt Sourdough Sidekick, thiết bị nhà bếp thông minh giúp tự động hóa công đoạn nuôi men khi làm bánh mì sourdough. Thiết bị có thể tự cho bột và nước vào men chua theo lịch đặt trước, giúp người dùng không phải canh giờ thủ công mỗi ngày.

Sourdough Sidekick tự động cho bột và nước vào men chua theo lịch đặt trước, giúp người dùng làm bánh mì tại nhà dễ dàng hơn. Ảnh: The Verge.

Sourdough Sidekick có giá khoảng 180 USD và hiện được bán trực tiếp tại Mỹ. Người dùng chỉ cần cho một lượng men ban đầu vào hộp, đổ bột và nước vào hai ngăn chứa, sau đó chọn thời điểm muốn làm bánh. Hệ thống sẽ tự tính lịch cho ăn để men đạt trạng thái tốt nhất vào đúng lúc cần dùng, biến một công đoạn vốn khá mất thời gian thành thao tác gần như tự động.