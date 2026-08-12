Chủ tịch công ty đứng sau Anh Trai Say Hi: Nghệ sĩ đã là cổ đông, muốn mỗi gia đình Việt góp vốn

Chủ tịch DatVietVAC Đinh Bá Thành cho biết các nghệ sĩ do công ty quản lý hiện đã là cổ đông, đồng thời mong muốn mỗi gia đình Việt Nam cùng góp vốn vào doanh nghiệp.

Chiều 12/8, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) tổ chức Roadshow nhằm giới thiệu tới nhà đầu tư phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Tại Roadshow, ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch DatVietVAC cho biết “các nghệ sĩ công ty quản lý bây giờ là cổ đông của công ty. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với DatVietVAC khi công ty là những người đi cùng các bạn”.

Phát biểu không nêu cụ thể danh tính nghệ sĩ, số lượng người sở hữu cổ phần, tỷ lệ nắm giữ hay thời điểm họ trở thành cổ đông.

Bên cạnh đó, ông Thành cũng mong muốn “mỗi gia đình Việt Nam sẽ là cổ đông của DatVietVAC”.

Ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch DatVietVAC. Ảnh: Hoàng Dung.

Chia sẻ về chiến lược 5 năm tới và hướng đến năm 2035, định hướng của DatVietVAC là "sở hữu thời gian, tâm tưởng và mở ví người tiêu dùng qua đầu tư all-in vào tài năng rất trẻ và đương thời để ưu hoá khả năng thương mại tài sản trí tuệ (IP)".

Chủ tịch Đinh Bá Thành cũng muốn Việt hoá thế giới. Tức là biến nội dung thành nhu cầu văn hóa, để khán giả trên toàn cầu có thể thưởng thức và tương tác mỗi ngày. Nền tảng của chiến lược này là các sáng tạo nguyên bản và sức hút của văn hóa Việt Nam. Theo ông, đây là hướng đi thịnh hành ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc. DatVietVAC muốn làm được điều tương tự.

Chiến lược thứ hai là doanh nghiệp muốn ứng dụng AI, xem đây là lớp trí tuệ lõi, nâng cao khả năng dự đoán, phân tích hiệu quả trước khi quyết định đầu tư IP.

Chiến lược thứ ba là V-Culture, ông Thành cho rằng như ngành công nghiệp bán dẫn, công nghiệp nội dung phải là động lực phát triển mới và là cốt lõi thúc đẩy nền kinh tế vĩ mô. V-Culture là trải nghiệm tiêu dùng đa giác quan, đa nền tảng và đa tầng liên ngành của công nghiệp văn hóa. DatVietVAC điều hướng nội dung và IP toàn diện để đưa vào các lĩnh vực tiêu dùng như F&B, du lịch văn hóa, thời trang, beauty, accessories, phim ảnh, game, anime…

DatVietVAC dự kiến huy động hơn 600 tỷ đồng

Một trong những nội dung chính tại Roadshow là giới thiệu phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

DatVietVAC dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành sau IPO với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo đó vào khoảng 611 tỷ đồng.

Vốn hóa doanh nghiệp tại mức giá IPO tương ứng khoảng 5.500 tỷ đồng trước phát hành và 6.111 tỷ đồng sau phát hành.

Theo lộ trình dự kiến, thời gian mở bán IPO và tổ chức Roadshow diễn ra từ ngày 5/8 đến 7/9; phân bổ cổ phiếu trong ngày 8–9/9; thanh toán phần tiền còn lại từ ngày 10–17/9; báo cáo kết quả chào bán trong tháng 9 và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong tháng 10/2026.

Lộ trình IPO dự kiến của DatVietVAC. Nguồn: DatVietVAC.

Phần lớn nguồn vốn IPO dự kiến được bổ sung trực tiếp cho hai mảng kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, 536,9 tỷ đồng được góp thêm vào DatViet VAC Media, hỗ trợ hai công ty con Dat Viet Media và TKL; 74 tỷ đồng được góp thêm vào DatViet VAC Entertainment, qua đó tăng năng lực cho hai đơn vị sản xuất nội dung Vie Channel và Dong Tay Promotion.

Năm 2026, DatVietVAC đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Giai đoạn 2026–2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm, hướng tới 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2030.

Kết quả kinh doanh DatVietVAC. Nguồn: DatVietVAC.

Ghi nhận trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần hợp nhất DatVietVAC đạt hơn 1.366 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng 6% lên 134 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết kết quả nửa đầu năm chưa tăng trưởng mạnh do lịch phát sóng và tổ chức concert năm nay tập trung vào nửa cuối năm. Cụ thể, 3 chương trình lớn nhất năm 2026 (Tinh Hà “Say Hi”; 2 Ngày 1 Đêm mùa 5, Ca sĩ Mặt Nạ mùa 3) đều ra mắt từ quý III trở đi, trong khi năm 2025, Anh Trai Say Hi, Em Xinh “Say Hi” và Đấu Trường Gia Tốc đều được trình chiếu từ quý II.

Trong tổng số 8 concert dự kiến được tổ chức năm 2026, chỉ có 2/8 concert là được tổ chức trong nửa đầu năm, trong khi đó con số này là 3/6 trong nửa đầu năm ngoái.