close Đăng nhập

VINSPACE công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SPACEX, mở bước tiến mới cho ngành công nghiệp không gian Việt Nam

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 11/8/2026 Công ty Cổ phần VinSpace (“VinSpace”), công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ). Thỏa thuận đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện của VinSpace, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy ngành công nghiệp không gian của Việt Nam.

VINSPACE công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SPACEX, mở bước tiến mới cho ngành công nghiệp không gian Việt Nam

Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý 2 năm 2027. Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng của SpaceX để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó VinSpace đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa vào quỹ đạo.

Thỏa thuận là nền tảng quan trọng cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace. Thông qua đó, công ty sẽ thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do doanh nghiệp tự phát triển, đồng thời từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai những ứng dụng thương mại trong tương lai. Trước đó, vào tháng 4/2026, VinSpace đã công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027.

Thỏa thuận với SpaceX nằm trong chiến lược dài hạn của VinSpace nhằm xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị bao gồm thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh, phát triển các sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

Lựa chọn SpaceX là nhà cung cấp dịch vụ phóng phù hợp với định hướng của VinSpace trong việc hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để hiện thực hóa các nhiệm vụ không gian đầu tiên.

Ông Vũ Trọng Thư, Tổng Giám đốc VinSpace, chia sẻ: “Việc thử nghiệm các mô-đun vệ tinh được phát triển nội địa trên quỹ đạo là điều kiện quan trọng để chuyển hóa các năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kỹ thuật VinSpace thành những nhiệm vụ thực tế. Hợp đồng với SpaceX là bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của VinSpace, nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái hàng không - vũ trụ thương mại tại Việt Nam, đồng thời kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị không gian toàn cầu”.

Những nhiệm vụ vệ tinh sắp tới sẽ tạo nền tảng để VinSpace thử nghiệm và kiểm chứng công nghệ trong điều kiện thực tế trên quỹ đạo, phát triển đội ngũ kỹ sư, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước thương mại hóa công nghệ không gian thông qua các sản phẩm và dịch vụ.

Trong bối cảnh vệ tinh, chùm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và các công nghệ không gian ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, an ninh hạ tầng và năng lực công nghệ quốc gia, VinSpace cam kết tăng cường năng lực tự chủ công nghệ không gian của Việt Nam, đồng thời mang đến các giải pháp thương mại cho thị trường trong nước, khu vực và trên toàn cầu./.

Về VinSpace

VinSpace, thành viên hệ sinh thái Vingroup, được thành lập với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng không vũ trụ toàn trình (Full-Stack Aerospace Company). VinSpace hướng tới phát triển và làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị của ngành công nghiệp không gian, từ công nghệ vệ tinh, hạ tầng mặt đất, dữ liệu không gian, viễn thông vệ tinh đến các ứng dụng phục vụ chính phủ, doanh nghiệp và xã hội.

Thông qua hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và đầu tư dài hạn vào nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ, VinSpace cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ không gian cho hạ tầng, năng lượng, môi trường, logistics và đô thị thông minh.

Từ khóa:

#SPACEX #Công ty Cổ phần VinSpace #Vingroup

Đừng bỏ lỡ

Tin công bố

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

Cùng với sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi, PVcomBank tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chất lượng tài sản khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,83% vào cuối tháng 6/2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho Ngân hàng tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động.

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Sáng 8/8, sự kiện ra mắt tháp căn hộ The Fest 2 thuộc đại đô thị Charmora City (Nha Trang) đã diễn ra bùng nổ tại khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột. Sự kiện quy tụ gần 800 khách mời, đánh dấu lần đầu tiên Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu sản phẩm bất động sản dòng tiền tại thị trường Tây Nguyên.

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

Lợi nhuận kỷ lục cùng những chỉ số tích cực giúp VPB trở thành một trong những cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao. Luận điểm đầu tư được xây dựng trên nhiều yếu tố, nổi bật là tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm nhanh nhất ngành, nền tảng vốn vững chắc, hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt và mức định giá ở vùng hấp dẫn.

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 gửi lên Bộ Tài chính của EVN cho thấy tập đoàn đã buộc thôi việc, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ.

VNPT và VRG nghiên cứu phát triển mô hình khu công nghiệp công nghệ số

VNPT và VRG nghiên cứu phát triển mô hình khu công nghiệp công nghệ số

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) sẽ cùng nghiên cứu phát triển mô hình khu công nghiệp công nghệ số theo định hướng “Xanh - Thông minh - Hiện đại”, đồng thời mở rộng hợp tác chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026–2030, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự án sân bay PPP nghìn tỷ của Bầu Hiển bước vào giai đoạn hoàn thiện

Dự án sân bay PPP nghìn tỷ của Bầu Hiển bước vào giai đoạn hoàn thiện

Là sân bay đầu tư theo phương thức PPP thứ hai của Việt Nam, Cảng hàng không Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng trước mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Trên công trường rộng gần 268 ha, hàng trăm kỹ sư, công nhân và các tổ công tác địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.

Từ thương cảng Sài Gòn đến trung tâm tài chính quốc tế nhìn từ Vietcombank Tower

Từ thương cảng Sài Gòn đến trung tâm tài chính quốc tế nhìn từ Vietcombank Tower

Khi các thành phố cạnh tranh để trở thành trung tâm tài chính khu vực, cuộc đua không chỉ nằm ở chính sách hay dòng vốn. Với TP.HCM, khả năng hình thành những không gian kinh doanh chất lượng cao, nơi doanh nghiệp và các định chế tài chính cùng hiện diện trong một hệ sinh thái tập trung, cũng đang trở thành một lợi thế quan trọng trên hành trình hướng tới trung tâm tài chính quốc tế.

Từ ly sữa đến cơ hội phát triển: Hành trình vun đắp tương lai trẻ em Việt của Vinamilk

Từ ly sữa đến cơ hội phát triển: Hành trình vun đắp tương lai trẻ em Việt của Vinamilk

Trước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng thiết thực cho trẻ em địa phương, chương trình còn tạo cơ hội để các em được vui chơi, vận động, khám phá tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ tương lai.