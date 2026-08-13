Long Châu nhận trước gần 600 tỷ đồng từ khách “đặt chỗ” tiêm vaccine

Tính đến cuối tháng 6/2026, doanh thu nhận trước cho dịch vụ tiêm chủng của FPT Retail - chủ chuỗi trung tâm tiêm chủng Long Châu - đạt hơn 592 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý II/2026 của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT) - thành viên Tập đoàn FPT - cho thấy nhiều chi tiết thú vị.

Cụ thể, chuỗi FPT Long Châu - nơi FRT sở hữu gần 80% cổ phần - đang thu về lượng lớn tiền mặt từ việc khách hàng thanh toán trước cho các gói vaccine chưa thực hiện.

Gần 600 tỷ đồng nhận trước cho dịch vụ tiêm chủng

Tại ngày 30/6, doanh thu chờ phân bổ của FPT Retail đạt hơn 624 tỷ đồng, trong đó “doanh thu nhận trước cho dịch vụ tiêm chủng” vượt 592 tỷ đồng, tăng 27% so với hồi đầu năm (466 tỷ đồng).

Trong khi đó “doanh thu nhận trước khác” chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ với hơn 31,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với ngày 1/1.

Doanh thu chờ phân bổ của FPT Retail. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Hiển thị trên BCTC, doanh thu nhận trước cho dịch vụ tiêm chủng nằm trong mục nợ phải trả ngắn của FPT Retail. Khoản này chỉ được ghi nhận chính thức vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi dịch vụ hoàn thành, nghĩa là khi khách hàng tiêm vaccine.

Như vậy, khoản trả trước này sẽ cung cấp cho Long Châu nguồn vốn lưu động không chịu lãi suất, giúp doanh nghiệp có nguồn tiền thặng dư để thực hiện các hoạt động khác.

Dữ liệu VietTimes có được cho thấy doanh thu nhận trước cho dịch vụ tiêm chủng của FPT Retail tăng đều qua các năm. Tính đến cuối 2023 (năm doanh nghiệp gia nhập thị trường tiêm chủng), khoản này chỉ mới gần 14 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2024 đã cán mốc 215 tỷ đồng.

Sau đó một năm (cuối năm 2025) đạt gần 470 tỷ đồng và tăng thêm 52 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng (31/3/2026). Tính đến cuối quý II năm nay, số tiền này lên tới gần 600 tỷ đồng.

“Miếng bánh” tiêm chủng tiềm năng

Hiện tại, thị trường tiêm chủng tại Việt Nam được cung cấp qua 2 kênh chính, gồm chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và dịch vụ tiêm chủng tư nhân.

Chương trình của Nhà nước chủ yếu tập trung vào tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ mang thai (miễn phí), trong khi hầu hết vaccine dành cho thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi vẫn là dịch vụ tự chi trả.

“Khoảng trống này tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho thị trường tiêm chủng tư nhân, đặc biệt khi nhu cầu tiêm phòng ngoài EPI tiếp tục gia tăng cùng với thu nhập và nhận thức chăm sóc sức khỏe”, chứng khoán Mirae Asset phân tích trong báo cáo mới đây về FPT Retail.

Long Châu chính tham gia thị trường tiêm chủng tư nhân vào giữa năm 2023 và hiện đứng đầu về quy mô tại Việt Nam bên cạnh VNVC và Nhi Đồng 315.

Khác với mô hình trung tâm quy mô lớn của VNVC, khoảng 80% trung tâm tiêm chủng của Long Châu được tích hợp ngay trong các nhà thuốc theo mô hình shop-in-shop.

Mô hình này giúp doanh nghiệp tận dụng mạng lưới nhà thuốc sẵn có để tối ưu chi phí mặt bằng, đồng thời giảm chi phí thu hút khách hàng thông qua tệp khách hàng hiện hữu.

Tăng tốc mở rộng quy mô

Dù ra đời muộn hơn VNVC, Nhi Đồng 315 nhưng trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu lại có tốc độ mở rộng nhanh. Tính đến cuối năm 2024, số trung tâm tiêm chủng cán mốc 126, tăng 116 trung tâm so với hồi đầu năm.

Sau đó một năm (2025), đà tăng trưởng này tiếp tục được mở rộng với 223 trung tâm.

Tính đến cuối quý I/2026, số trung tâm tiếp cận đến ngưỡng 228 và tiến tới mốc 236 vào cuối tháng 6.

Theo quan điểm của Mirae Asset, ở thời điểm hiện tại, mảng tiêm chủng đóng góp dưới 5% doanh thu của Long Châu và được FPT Retail kì vọng tăng lên 10% trong 5 năm tới nhờ tăng độ phủ hệ thống.

Theo doanh nghiệp, mảng tiêm chủng đã đạt mức hòa vốn ở cấp độ cửa hàng và dự kiến đạt điểm hòa vốn ở cấp độ toàn chuỗi vào năm 2027.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cũng cho rằng mảng tiêm chủng hiện chưa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh nhưng mô hình này có khả năng mở rộng với chi phí đầu tư thấp nhờ tận dụng mạng lưới nhà thuốc hiện hữu. “Đây cũng là một bước đi phù hợp với chiến lược mở rộng hệ sinh thái/dịch vụ có thể đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với bán thuốc truyền thống”, Mirae Asset nhận định.

Hiện tại, mảng tiêm chủng đang mở ra nhiều dư địa tăng trưởng mới khi thị trường vaccine được dự báo đạt khoảng 31.900 tỷ đồng vào năm 2030.

Dù hiện nay VNVC vẫn là đối thủ lớn trong ngành, chiếm thị phần cao nhưng Long Châu cũng có thế mạnh nhất định khi có lợi thế nhờ mô hình trung tâm tiêm chủng đặt gần hệ thống nhà thuốc, vị trí gần khu dân cư và có mặt bằng giá ngày càng cạnh tranh.