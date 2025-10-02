Giá vàng hôm nay duy trì mức 138 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (2/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 131.500.000 – 134.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên 1/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 132.000.000 – 135.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 133.000.000 – 136.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng so với ngày 1/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/9 giao dịch ở mức 3.864 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.435 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 122.900.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.100.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý này nhận được sự hỗ trợ kép từ sự sụt giảm bất ngờ trong việc làm tư nhân của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng vọt do việc chính phủ liên bang đóng cửa.

Báo cáo từ ADP cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã mất 32.000 việc làm trong tháng 9, một con số đáng ngạc nhiên, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 50.000. Đây là lần đầu tiên khu vực tư nhân mất việc làm liên tiếp kể từ năm 2020 và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Dữ liệu này càng củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí đi vay trong năm nay.

Trong khi đó, Washington đã đình chỉ hầu hết các hoạt động sau khi bế tắc đảng phái ngăn chặn thỏa thuận tài trợ. Tình trạng bế tắc này gây ra nguy cơ kéo dài, đe dọa hàng nghìn việc làm liên bang. Việc chính phủ đóng cửa cũng có thể làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu – một thông tin cực kỳ quan trọng trước cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10 của Fed.

Tất cả những bất ổn này đang làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản bảo hiểm rủi ro hàng đầu.

Giá Bitcoin tăng mạnh. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 118.780 USD/BTC, đi ngang trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 119.500 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 112 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.368 tỷ USD chiếm 57,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.