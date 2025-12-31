Vinaconex thâu tóm một công ty có nhiều quỹ đất tại Hà Nội và Hải Phòng

Vinaconex vừa hoàn tất mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, chính thức đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Viwaseen có hiệu quả kinh doanh khiêm tốn, nhưng lại sở hữu quỹ đất đáng chú ý.

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) vừa công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liên quan đến việc mua vốn Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen).

Theo đó, ngày 4/12/2025, HĐQT Vinaconex ban hành Quyết định số 2666/2025/QĐ-HĐQT về việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen. Đến ngày 30/12/2025, Vinaconex đã hoàn tất việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Viwaseen tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1975, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, dù thường xuyên đạt được doanh thu nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Viwaseen chỉ khiêm tốn ở mức vài chục tỷ đồng mỗi năm. Năm 2020, công ty ghi nhận mức lợi nhuận thấp kỷ lục, đạt vỏn vẹn 1,1 tỷ đồng dù doanh thu thuần lên tới hơn 948 tỷ đồng. Đến năm 2022, Viwaseen lần đầu báo lỗ sau thuế hơn 1 tỷ đồng, dù doanh thu tăng trưởng lên mức hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong 2 năm gần đây, doanh thu của Viwaseen lần lượt tăng lên hơn 1.355 tỷ đồng vào năm 2023, sau đó sụt giảm mạnh còn 881 tỷ đồng trong năm 2024. Tuy nhiên, công ty đều đặn có lợi nhuận 14-15 tỷ đồng. Diễn biến này đã hồi phục đáng kể so với mức đáy lợi nhuận công ty từng ghi nhận, nhưng hệ số sinh lời vẫn khá khiêm tốn.

Dù tình hình kinh doanh không quá khả quan, tuy nhiên ngành thi công xây lắp cấp thoát nước – ngành nghề chính của Viwaseen lại được nhận định có triển vọng tích cực trong trung và dài hạn với dư địa phát triển lớn. Nhiều dự án hạ tầng nước lớn cũng đang được triển khai nhờ vốn ODA và đầu tư công.

Ngoài ra, điểm sáng của Viwaseen nằm ở quỹ đất mà công ty đang nắm giữ. Theo ghi nhận tại bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất tại nhiều tỉnh thành.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270 m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và đặc biệt là khu đất rộng 12.555 m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình). Đáng chú ý còn có lô đất "vàng" rộng 1.282 m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.