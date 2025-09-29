Giá vàng hôm nay 28/9: Chạm mốc 135.5 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 133,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Sáng nay (29/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 129.100.000 – 131.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên 27/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 128.800.000 – 131.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 129.100.000 – 132.100.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với ngày 27/9.

Chênh lệch 15,2 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/9 giao dịch ở mức 3.773 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.451 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 120.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất thêm và đồng USD yếu hơn.

Dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ được công bố đã phù hợp với dự báo, củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay. Thị trường hiện đang đặt cược tới 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và khoảng 65% khả năng có một đợt giảm tiếp theo vào tháng 12.

Đồng thời, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa. Sự kiện này có thể làm chậm việc công bố các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động, từ đó làm phức tạp thêm quá trình ra quyết định của Fed về lãi suất.

Về mặt thương mại, Tổng thống Donald Trump tuần trước đã công bố một đợt thuế quan mới nhắm vào thuốc nhập khẩu, xe tải và đồ nội thất, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Động thái này càng làm gia tăng sự bất ổn cho triển vọng kinh tế toàn cầu, củng cố thêm vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Giá Bitcoin tăng 2,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 112.080 USD/BTC, tăng 2,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 112.200 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 69 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.231 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.