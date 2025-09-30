Giá vàng hôm nay vượt mốc 137 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 137,3 triệu đồng/lượng, tăng 1.800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Sáng nay (30/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 137,3 triệu đồng/lượng, tăng 1.800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua, thiết lập đỉnh lịch sử.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 130.700.000 – 133.400.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng so với phiên 29/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 130.700.000 – 133.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.800.000 đồng/lượng, tăng 1.900.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 131.300.000 – 134.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 2.200.000 đồng/lượng so với ngày 29/9.

Chênh lệch 14,7 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/9 giao dịch ở mức 3.845 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.446 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 122.600.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.700.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng lớn về khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Thêm vào sự bất ổn của thị trường, các mức thuế mới của Mỹ đối với xe tải hạng nặng, thuốc được cấp bằng sáng chế và các mặt hàng khác cũng dự kiến có hiệu lực vào thứ Tư.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ vào tuần trước đã phù hợp với dự báo, củng cố nhận định của thị trường rằng Fed có thể thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung tại hai cuộc họp chính sách còn lại trong năm nay. Tất cả những yếu tố trên đang thúc đẩy mạnh mẽ vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Giá Bitcoin tăng 2,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 114.529 USD/BTC, tăng 2,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 114.800 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 89 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.282 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.