Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Masan Consumer chi nghìn tỷ đồng, PNJ chi hơn 340 tỷ đồng

Trong tuần từ 5/1 – 9/1, loạt doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn, trong đó Masan Consumer dự kiến chi hơn 2.600 tỷ đồng, PNJ chi hơn 340 tỷ đồng.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: MCH) thông báo 12/1 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 9/1. Thời gian thanh toán dự kiến là 30/1.

Với hơn 1,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức khoảng 2.625 tỷ đồng. CTCP Masan Consumer Holdings, thành viên Tập đoàn Masan (Mã: MSN) hiện nắm hơn 69% vốn tại đây, dự kiến nhận 1.811 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

Hồi tháng 7, Masan Consumer đã tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 với tỷ lệ 25%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức hiện nâng lên 50%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông công ty phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2025 tối đa là 60%.

Bên cạnh chia cổ tức, Masan Consumer sẽ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện là 10.000 : 2.147, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền, và cứ 10.000 quyền sẽ được nhận thêm 2.147 cổ phiếu phát hành thêm.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phương án phát hành nêu trên được xác định là ngày 12/1.

Loạt doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Nguồn: Thông tin công ty công bố.

CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CMD) chốt 12/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/1.

Tỷ lệ thực hiện là 16%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 30/1.

CMD hiện có 11,22 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức gần 18 tỷ đồng.

Tuần tới, có 2 đơn vị cùng chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã: GDT) cho biết 8/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/1. Thanh toán vào ngày 22/1. Gỗ Đức Thành có hơn 24,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 24,6 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) thông báo 12/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/1. Thanh toán vào ngày 28/1.

Công ty hiện có hơn 341 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 341 tỷ đồng trả cổ tức.

CTCP Chứng khoán DNSE (Mã: DSE) chốt 8/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/1. Thời gian thanh toán dự kiến là 25/2.

Tỷ lệ thực hiện là 7% (1 cổ phiếu nhận 700 đồng). DNSE hiện có 342,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 239,8 tỷ đồng.