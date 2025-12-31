Đợt phát hành riêng lẻ của VPS "ế khách", chỉ một nhà đầu tư mua

Chỉ có một nhà đầu tư mua 24,4% số cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty CP Chứng khoán VPS (HoSE: VCK).

Theo báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Chứng khoán VPS, doanh nghiệp này đã chào bán gần 161,8 triệu cổ phiếu với mức giá 50.000 đồng/đơn vị, tương ứng tổng giá trị huy động dự kiến gần 8.093 tỷ đồng. Đợt chào bán được triển khai và chính thức kết thúc vào ngày 29/12 vừa qua.

Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy mức độ tham gia của nhà đầu tư thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu. Chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia trên tổng số 5 người đăng ký ban đầu là bà Nguyễn Ngọc Linh, cổ đông hiện hữu, mua 39,51 triệu cổ phiếu, tương đương 24,4% khối lượng chào bán.

Sau giao dịch, bà Linh nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 22,3 triệu cổ phiếu lên hơn 61,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,06% vốn điều lệ công ty chứng khoán này.

Với số lượng cổ phiếu phát hành thành công, Chứng khoán VPS thu về tổng cộng 1.975,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi hơn 105 tỷ đồng chi phí liên quan đến đợt chào bán, bao gồm chi phí kiểm toán và tư vấn, số tiền thu ròng mà công ty chứng khoán này ghi nhận đạt khoảng hơn 1.870 tỷ đồng.



Trước đó, Chứng khoán VPS đã IPO thành công hơn 200 triệu cổ phiếu cho gần 19.700 nhà đầu tư, trong đó 98% là nhà đầu tư cá nhân. Với mức giá 60.000 đồng/đơn vị - mức giá cao nhất trong các thương vụ IPO của năm 2025, VPS đã huy động thành công hơn 12.138 tỷ đồng.

Tuy nhiên, diễn biến sau niêm yết lại không mang đến nhiều niềm vui cho nhà đầu tư IPO, khi thị giá cổ phiếu nhanh chóng giảm sâu, khiến khoản đầu tư tạm thời ghi nhận mức lỗ hơn 16% chỉ trong thời gian ngắn.

Ngay trong phiên chào sàn hôm 16/12, cổ phiếu VCK đã giảm mạnh 15,3% xuống còn 50.800 đồng/đơn vị. Dù có thời điểm phục hồi nhẹ trong một vài phiên sau đó, đưa thị giá trở lại vùng trên 51.000 đồng/đơn vị, xu hướng chung của VCK vẫn là suy giảm.

Chốt phiên kết thúc năm, mã này đóng cửa ở mức 50.100 đồng/đơn vị, ngang với giá chào bán riêng lẻ. Trong bối cảnh đó, việc nhà đầu tư phải chấp nhận hạn chế chuyển nhượng tới 18 tháng càng khiến đợt phát hành riêng lẻ trở nên kém hấp dẫn.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, Chứng khoán VPS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.126 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng hoạt động cốt lõi như môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ và hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp phần lớn vào kết quả này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt hơn 2.564 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 52% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.