Giá vàng hôm nay chạm mốc 138 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua, thiết lập đỉnh lịch sử.

Sáng nay (1/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua, thiết lập đỉnh lịch sử.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 131.500.000 – 134.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên 30/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 131.000.000 – 134.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 131.400.000 – 134.400.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với ngày 30/9.

Chênh lệch 15 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/9 giao dịch ở mức 3.868 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.446 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 123.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.000.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý này đã kết thúc tháng 9 với mức tăng ấn tượng 10%, đồng thời ghi nhận mức tăng 16% trong quý thứ ba.

Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ mạnh mẽ bởi hàng loạt yếu tố bất ổn toàn cầu: căng thẳng thương mại leo thang, những nghi vấn về khả năng phục hồi của kinh tế Mỹ, việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột địa chính trị ở Ukraine-Nga và Israel-Hamas. Tuần này, lo ngại về nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã tăng khoảng 47% trong năm nay và đang hướng tới mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1979.

Giá Bitcoin đi ngang

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 114.531 USD/BTC, đi ngang trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 114.700 USD/BTC.

Giá Bitcoin đi ngang. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 105 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.282 tỷ USD chiếm 57,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.