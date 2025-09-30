Ông Trump hạ giá "thẻ vàng" còn 1 triệu USD: Nhà giàu Trung Quốc, Ấn Độ đổ xô đi mua

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh giảm giá “Thẻ vàng Trump” – chương trình đầu tư đổi quyền cư trú Mỹ – từ 5 triệu USD xuống chỉ còn 1 triệu USD để thu hút các nhà giàu nước ngoài bỏ tiền đổi lấy cơ hội định cư ở Mỹ.

Động thái này lập tức khiến thẻ vàng Trump (Trump Gold Card) trở thành một trong những dạng “hộ chiếu vàng” được săn lùng nhất thế giới, do mức giá thấp hơn nhiều so với các chương trình đổi đầu tư lấy quyền định cư tại Singapore hay New Zealand. Giới quan sát dự báo khách mua chủ yếu sẽ đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Hiện nay, ai muốn đầu tư để định cư ở Singapore cần phải chi 8 triệu USD, ở New Zealand cần xấp xỉ 3 triệu USD, ngay cả đảo quốc Samoa ở Nam Thái Bình Dương cũng đòi hỏi mức đầu tư 1,4 triệu USD.

Hôm 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chính thức ra mắt Trump Gold Card, hứa hẹn cấp quyền cư trú Mỹ trong thời gian nhanh kỷ lục. Mức giá này thấp hơn nhiều so với con số 5 triệu USD từng được ông Trump công bố hồi tháng 2/2025. Trang web chính thức còn cho biết sắp tới sẽ có thêm “Thẻ Bạch Kim Trump” (Trump Platium Card) với giá 5 triệu USD được kèm ưu đãi giảm thuế.

Ông Reaz Jafri, Luật sư quốc tế thuộc hãng luật Withers nhận xét, 1 triệu USD là giá “quá rẻ” cho phép những người sở hữu được tiếp cận: hệ thống giáo dục, y tế, ngân hàng và tài chính Mỹ. Ông cho rằng mức ngưỡng 5 triệu USD mới đủ phản ánh tính đặc biệt của nó. Ông Reaz Jafri cho biết ngay sau bài phát biểu của ông tại một hội nghị ở Singapore, đã có ba gia đình từ Trung Quốc và Ấn Độ bày tỏ quan tâm mua thẻ vàng Trump.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiết lộ, chính phủ dự định phát hành 80.000 thẻ vàng Trump. Kết hợp với thẻ bạch kim và mức phí mới của visa H-1B (visa lao động tạm thời của Mỹ dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao) đã được nâng từ 2.000 – 5000 USD lên 100.000 USD, dự kiến sẽ mang về cho ngân sách liên bang khoảng 100 tỷ USD.

Thẻ vàng Trump ban đầu dự kiến được bán với giá 5 triệu USD. Ảnh: Getty.



Tuy vậy, việc nộp đơn xin thẻ vàng vẫn gặp trục trặc, mọi người vẫn chưa thể xin visa vì hệ thống thủ tục online chưa sẵn sàng, và kế hoạch cũng có thể vấp phải phản đối tại tòa án cũng như Quốc hội, bởi luật di trú thuộc thẩm quyền Quốc hội. Ông Trump đã tận dụng nhiều thủ pháp pháp lý để khởi động chương trình, trong đó có việc lợi dụng chương trình di dân nghề nghiệp EB-1, EB-2 để làm nền tảng cho thẻ vàng.

Một số luật sư di trú cảnh báo, tính pháp lý chưa ổn định có thể khiến giới nhà giàu ngoại quốc do dự. Ông Dominic Volek, giám đốc công ty tư vấn Henley & Partners, cho biết đa số khách hàng muốn quan sát kết quả vận hành kế hoạch này trong 3–6 tháng rồi mới quyết định có tham gia hay không.

Ngoài ra, do chương trình EB-1 và EB-2 vốn đã tồn đọng số lượng lớn hồ sơ, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ, nếu người mua thẻ vàng được ưu tiên xét duyệt thì những người chờ lâu có thể khởi kiện. Còn nếu mua thẻ vàng mà vẫn phải xếp hàng nhiều năm mới được duyệt, chắc chắn sức hấp dẫn của chương trình sẽ suy giảm.

Theo Wforum