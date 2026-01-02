Thị trường chứng khoán toàn cầu bứt phá, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á trong năm 2025

Năm 2025 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực trên thị trường chứng khoán toàn cầu, khi phần lớn các thị trường lớn duy trì đà tăng trưởng mạnh bất chấp bối cảnh kinh tế – địa chính trị thế giới còn tiềm ẩn rủi ro.

Trong bức tranh chung đó, chứng khoán Việt Nam nổi lên như một điểm sáng của khu vực, với VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch cuối cùng của năm.

Bức tranh tích cực trên toàn cầu

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, các chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới nhìn chung duy trì ở vùng điểm số cao, dù thanh khoản giảm do tâm lý nghỉ lễ.

Tại Mỹ, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong cả năm, trong đó S&P 500 tăng khoảng 17–18%, Nasdaq tăng trên 20%, còn Dow Jones tăng khoảng 16–17% so với cuối năm trước, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Ở châu Âu, thị trường chứng khoán cũng trải qua một năm tích cực. Chỉ số FTSE 100 của Anh có năm tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, trong khi các thị trường lớn như Đức và Pháp duy trì xu hướng đi lên, dù có sự phân hóa theo từng nhóm ngành.

Tại châu Á, bức tranh không hoàn toàn đồng đều. Nhật Bản nổi bật khi các chỉ số chính giữ mặt bằng cao sau nhiều lần lập đỉnh trong năm.

Ngược lại, Trung Quốc và Hong Kong giao dịch thận trọng hơn, song hoạt động IPO và dòng vốn dài hạn cho thấy nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm cơ hội tại khu vực này.

Việt Nam vượt trội, các thị trường phân hóa

So sánh trong khu vực, hiệu suất các thị trường chứng khoán Đông Nam Á năm 2025 có sự khác biệt rõ rệt.

Việt Nam dẫn đầu về mức tăng chỉ số, trong khi Singapore duy trì vai trò thị trường ổn định.

Indonesia biến động mạnh trong phần lớn thời gian của năm nhưng ghi nhận tín hiệu hồi phục vào những tháng cuối, còn Thái Lan trải qua một năm kém tích cực do áp lực từ yếu tố vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư.

Nguồn: WiGroup

Trong phiên giao dịch ngày 31/12/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá mạnh. VN-Index đóng cửa tại 1.784,49 điểm – mức cao nhất trong lịch sử, tăng gần 18 điểm so với phiên liền trước. Thanh khoản duy trì ở mức khá cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện ngay cả trong những ngày cuối năm.

Xét cả năm 2025, VN-Index tăng khoảng 40% so với cuối năm 2024, thuộc nhóm thị trường có hiệu suất cao nhất không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) chiếm tới 67% mức tăng của VN-Index.

Ngoài ra với sự cải thiện của môi trường vĩ mô và kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế đã góp phần không nhỏ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên sôi động trong năm 2025.

Khép lại năm 2025, thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận một năm tăng trưởng mạnh nhưng cũng đặt nền móng cho giai đoạn chọn lọc hơn trong tương lai.

Mặt bằng điểm số cao khiến nhà đầu tư bước sang năm 2026 với tâm lý thận trọng hơn, tập trung nhiều hơn vào chất lượng doanh nghiệp và triển vọng lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, chứng khoán Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường hiệu quả nhất, với VN-Index lập đỉnh lịch sử và sức hút ngày càng lớn đối với dòng vốn trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dấu ấn của năm 2025, mà còn là tiền đề quan trọng cho những kỳ vọng dài hạn trong giai đoạn tới.