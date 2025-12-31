Sunshine Group mua thêm 48% vốn chủ dự án Noble Crystal Tây Hồ

Công ty CP Sunshine Sky Villa - công ty con do Sunshine Group sở hữu 92% vốn - được thông qua việc mua 12 triệu cổ phần phổ thông (tương ứng 48% vốn điều lệ) của Công ty CP Bất động sản Wonderland.

Giao dịch được thực hiện với các cổ đông hiện hữu sau: ông Nguyễn Xuân Lượng bán 1,125 triệu cổ phần (chiếm 4,5% vốn điều lệ) với giá trị 112,5 tỷ đồng; ông Đỗ Văn Trung bán hơn 1,664 triệu cổ phần (chiếm 6,66% vốn điều lệ) trị giá 166,447 tỷ đồng; Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc bán hơn 9,21 triệu cổ phần (chiếm 36,84% vốn điều lệ) trị giá 921,053 tỷ đồng.

Tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 1.200 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Sunshine Sky Villa sẽ nắm giữ 24,75 triệu cổ phần, tương ứng 99% vốn điều lệ của Bất động sản Wonderland.

Bất động sản Wonderland là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Noble Crystal Tây Hồ. Dự án nằm trong ô đất CT01 thuộc khu đô thị Nam Thăng Long với quy mô 955 căn cao tầng và 60 căn thấp tầng.

Mới đây, Sunshine Group cũng đã thông qua việc đồng trả nợ, bảo lãnh và dùng các quyền tài sản của tập đoàn để bảo đảm cho các nghĩa vụ nợ của Bất động sản Wonderland tại Ngân hàng Phát triển TP. HCM (HDBank).

Trong một diễn biến liên quan, Sunshine Group đã thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Á Âu nhằm mở rộng quỹ đất tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Á Âu đồng ý chuyển nhượng cho Sunshine Group một số bất động sản tại khu đô thị Nam Thăng Long đối với phần diện tích 29.692,7m2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao trên thực địa tại các lô đất ký hiệu BT-03, BT-04, BT-07. Giá trị dự kiến của hợp đồng là 8.278,05 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm nay, Sunshine ghi nhận doanh thu ở mức 4.894 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng doanh thu quý III đạt 4.235 tỷ đồng, tăng gần 26 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ kết quả bán hàng đột phá.

Cùng với đó, tỷ lệ chi phí trên doanh thu của Sunshine Group cũng giảm từ mức 89% cuối năm 2024 xuống còn khoảng 68% khi kết thúc quý III. Nhờ đó, biên lãi gộp của công ty này tăng lên 60%, thuộc nhóm cao trong ngành bất động sản.

Sau khi trừ các chi phí, tập đoàn của ông Đỗ Anh Tuấn đạt lợi nhuận trước thuế 2.042 tỷ đồng trong 3 quý đầu năm, tăng 165% so với cùng kỳ 2024 - cao nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này ghi nhận mức lãi nghìn tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Sunshine Group đã triển khai M&A đưa nhiều công ty, dự án về trực thuộc tập đoàn để tập trung nguồn lực phát triển.

Hồi cuối tháng 9, tập đoàn hoàn tất phát hành cổ phần mới để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu SSH của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes. Đây là động thái để sáp nhập hai công ty này với nhau.

Sau khi hai doanh nghiệp sáp nhập, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ lên 8.997 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của tập đoàn tăng đột biến lên hơn 80.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ hơn 6.800 tỷ cuối năm ngoái lên gần 15.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 116%.