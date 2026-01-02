Nhiều ngân hàng tăng lãi suất cho vay với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội

Nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất cho vay với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội từ đầu năm 2026. Dù nhu cầu ở thực chưa suy giảm, nhưng người mua trẻ đang thận trọng hơn trong bài toán tài chính dài hạn.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2026.

Theo đó, lãi suất cho vay tại Agribank thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) trong 5 năm đầu vay vốn, tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất áp dụng là 5,6%/năm.

Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng trên, tương ứng mức lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,6%/năm.

Như vậy, lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đã tăng 0,7%/năm kể từ đầu năm 2026, do lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND của nhóm ngân hàng Big4 tăng so với trước.

Không chỉ Agribank, một vài ngân hàng cũng thông báo tăng lãi suất cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong thời gian gần đây.

Hiện lãi suất cho vay thuộc đối tượng này tại các ngân hàng thương mại cổ phần dao động từ 7-9%/năm trong thời gian ưu đãi từ 1-3 năm, tăng từ 0,5-1%/năm so với đầu năm 2025. Ngay cả ACB, ngân hàng đầu tiên công bố gói vay này cũng đã áp dụng lãi suất 8,5-9,5%/năm, tùy kỳ hạn, sau thời gian ưu đãi.

Tại Vietcombank, lãi suất của gói tín dụng này cũng nhích lên 6,3%/năm, thay vì mức lãi suất dưới 6%/năm trước đó.

Ngân hàng Nhà nước cho biết chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ đã đạt kết quả nhất định. Đến nay có 26/34 UBND tỉnh, thành phố gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình với tổng số khoảng 129 dự án.

Đến ngày 30/11, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 14.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân của chương trình đạt 6.228 tỷ đồng, tăng 3.383,4 tỷ đồng - 119% so với cuối năm 2024, doanh số giải ngân cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đạt khoảng 180,3 tỷ đồng, dư nợ đạt 175,4 tỷ đồng.

Theo bà Mai Thanh Thảo, Phó giám đốc bộ phận Ngân hàng và Dịch vụ Doanh nghiệp Savills Việt Nam, việc lãi suất cho vay mua nhà điều chỉnh tăng chắc chắn khiến người mua trẻ thận trọng hơn trong quyết định tài chính. Tuy nhiên, ở mặt bằng hiện nay, đơn vị này chưa ghi nhận sự suy giảm của nhu cầu ở thực, vốn đang là trụ cột chính của thị trường nhà ở.

Một yếu tố quan trọng giúp thị trường không rơi vào trạng thái “đóng băng” là mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2022-2023. Khi đó, lãi suất tăng cao đã khiến nhiều giao dịch bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. So sánh với thời điểm này, người mua dù thận trọng hơn nhưng chưa đến mức rút lui khỏi thị trường.

Báo cáo bất động sản quý III/2025 của Savills cho thấy thanh khoản tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM tiếp tục duy trì nhịp ổn định. Tại TP.HCM, toàn thị trường ghi nhận 2.669 căn hộ được giao dịch, tăng 10% so với quý trước. Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ của nguồn cung mới đạt tới 91%, phản ánh sức mua thực vẫn hiện hữu dù các điều kiện tín dụng không còn quá nới lỏng.

Tại Hà Nội, bức tranh còn có phần sôi động hơn. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt 11.298 căn, tăng 11% theo quý. Số lượng giao dịch đạt 7.273 căn, tăng mạnh 40%, đưa tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường lên mức 64%. Riêng các dự án mới mở bán, tỷ lệ hấp thụ đạt 81%, cho thấy nhu cầu ở thực tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường, thay vì dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.