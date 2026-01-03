Hình ảnh thực tế khu đô thị 59.000 tỷ đồng của Vinhomes sắp triển khai

Khu đô thị đại học quốc tế nằm tại Xuân Thới Sơn (TP.HCM) có quy mô khoảng 880 ha, do công ty con của Vinhomes đầu tư. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con của Vinhomes) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án khu đô thị đại học quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Theo đó, khu đất gần 880 ha của dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8. Hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp (690 ha) và đất ở chiếm 9,3 ha (800 người sinh sống).

Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người; quy mô học sinh, sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người.

Khu đất gần 880 ha của dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8.

Khu đất dự án khu đô thị đại học Quốc tế hiện trạng là đất nông nghiệp. Ảnh: Bất động sản Westland.

Tại đây, chủ đầu tư sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó là hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...

Khâu đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 12/2026. Tổng mức đầu tư của Khu đô thị Đại học Quốc tế là 59.000 tỷ đồng. Theo tiến độ dự kiến, khu đô thị sẽ vận hành chính thức từ năm 2035.

Hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp (690 ha) và đất ở chiếm 9,3 ha (800 người sinh sống).

Theo định hướng, khu vực sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu đô thị được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía bắc TP.HCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho khu vực lân cận.

Vào tháng 12/2025, UBND TP.HCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 khu đô thị đại học quốc tế (nằm trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc).

Quy hoạch 1/2.000 khu đô thị đại học quốc tế

Khu đô thị Tây Bắc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, có quy mô 6.089 ha, nằm ở hướng Tây Bắc của TP.HCM, là một trong các hướng được ưu tiên phát triển cùng với các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị Nam thành phố, đô thị Cảng Hiệp Phước, đô thị khoa học công nghệ ở Thủ Đức cũ.

Trong tổng thể phát triển khu đô thị Tây Bắc, khu đô thị Đại học Quốc tế nằm ở phía nam. Năm 2012, TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 khu đô thị đại học quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880 ha.

Đường dọc kênh An Hạ và đường dọc kênh Xáng

Về chủ đầu tư, Berjaya Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM.

Tại thời điểm tháng 2/2019, Berjaya Việt Nam có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, chủ sở hữu là Berjaya Leisure (Cayman) Ltd. Vào tháng 2/2018, Tập đoàn Berjaya đã chuyển nhượng 97,7% phần vốn góp tại Berjaya Việt Nam cho một doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị gần 11.750 tỷ đồng. Thông qua đó, chuyển nhượng gần như toàn bộ dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Bên cạnh khu đô thị Đại học Quốc tế, từ năm 2008 Berjaya Berhad còn đầu tư Trung tâm tài chính Berjaya Việt Nam (quận 10 cũ) thông qua Berjaya Việt Nam Financial Center Limited (BVFC). Dự án này rộng hơn 6,6 ha, gồm các tòa nhà văn phòng, khách sạn 5 sao, khu dịch vụ và trung tâm mua sắm.

Tháng 6/2018, Berjaya Leisure đã thoái toàn bộ 32,5% số vốn góp vào BVFC và chuyển nhượng cho hai doanh nghiệp Việt Nam với chi phí khoảng 885 tỷ đồng. Trước khi thoái vốn, phần vốn góp của Berjaya Leisure là 967,3 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của BVFC.

Tại thời điểm 30/9/2025, Berjaya Việt Nam là công ty con do Vinhomes nắm 97,4% tỷ lệ sở hữu. Đồng thời, Vinhomes cũng chi phối 67,5% tại Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya.