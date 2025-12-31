Novaland lên tiếng về quyết định thoái hết vốn tại The Sun Avenue

Trao đổi với VietTimes đại diện Novaland cho biết, chủ đầu tư này vẫn là đơn vị phát triển dự án sau thoái vốn và tiếp tục có trách nhiệm với người mua nhà tại dự án The Sun Avenue.

Novaland vừa hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến, công ty mẹ của chủ đầu tư dự án The Sun Avenue. Động thái này đồng nghĩa Novaland chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ sở hữu với dự án, trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục đầu tư và củng cố năng lực tài chính.

Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị Novaland, doanh nghiệp đã thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp tại Tân Kim Yến với giá trị khoảng 204,8 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Novaland tại Tân Kim Yến và Gia Phú Real Estate – pháp nhân chủ đầu tư dự án – giảm về 0%.

Tân Kim Yến là công ty mẹ của Gia Phú, đơn vị đứng tên pháp lý dự án The Sun Avenue, tọa lạc trên trục Mai Chí Thọ, TP HCM. Việc thoái toàn bộ vốn tại Tân Kim Yến đồng nghĩa Novaland không còn bất kỳ quyền sở hữu hay ảnh hưởng quản trị nào liên quan đến dự án này.

Dưới góc độ tài chính, thương vụ thoái vốn tại The Sun Avenue phản ánh chiến lược tái cấu trúc bảng cân đối kế toán của Novaland trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chịu áp lực lớn về dòng tiền và khả năng tiếp cận vốn. Đặc biệt khi NVL đang chịu áp lực về dòng tiền kinh doanh âm và các khoản trái phiếu và lãi đến hạn lớn.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, đến 30/9/2025, tổng giá trị ghi sổ các khoản đầu tư vào công ty con của Novaland còn khoảng 68.281 tỷ đồng, giảm so với mức 71.547 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2024. Cùng kỳ, dự phòng đầu tư tài chính tăng từ khoảng 431 tỷ đồng lên gần 444 tỷ đồng, phản ánh xu hướng thận trọng hơn trong đánh giá giá trị tài sản.

Dự án The Sun Avenue đã bàn giao đợt 1 khoảng hơn 500 sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: Đ.D

Trong danh mục này, Novaland vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối tại một số đơn vị vận hành và dịch vụ như Nova Property Management, Nova Lucky Palace hay Novaland Agent. Ngược lại, khoản đầu tư tại Tân Kim Yến được ghi nhận là thoái toàn bộ, với tỷ lệ sở hữu giảm từ 100% xuống 0% và giá trị 204,8 tỷ đồng được loại khỏi bảng cân đối kế toán. Điều này cho thấy doanh nghiệp không thoái vốn đại trà, mà lựa chọn rút vốn có trọng điểm.

Trong bối cảnh giai đoạn 2022–2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đối mặt với thanh khoản suy giảm, áp lực đáo hạn trái phiếu và tín dụng bị siết chặt, việc rút vốn khỏi các dự án đã hoàn thiện và không còn dư địa tăng trưởng lớn được xem là giải pháp nhằm thu hồi dòng tiền và giảm gánh nặng quản trị.

The Sun Avenue là dự án đã được hoàn thành và bàn giao từ năm 2018, khu dân cư đã hình thành ổn định, với doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng trong các năm trước đó.

Dự án có quy mô khoảng 46.700 m², gồm 8 tòa tháp cao 28–33 tầng, cung cấp gần 2.900 sản phẩm gồm căn hộ, officetel và shophouse. Nhờ vị trí mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ – trục giao thông huyết mạch kết nối khu Đông với trung tâm Quận 1 và Khu đô thị Thủ Thiêm – The Sun Avenue sớm trở thành khu dân cư sầm uất.

Khi dự án bước vào giai đoạn vận hành, giá trị gia tăng trong tương lai chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất pháp lý, chất lượng quản lý vận hành và hạ tầng khu vực, thay vì hoạt động phát triển dự án mới. Việc Novaland thoái vốn tại thời điểm này được đánh giá phù hợp với logic tài chính: rút khỏi tài sản đã “chín” để giải phóng vốn.

Dù việc Novaland rút lui có thể tạo ra những lo ngại nhất định về mặt tâm lý thị trường, giới chuyên môn cho rằng quyền lợi của người mua nhà gắn liền với pháp nhân chủ đầu tư, không phụ thuộc vào việc thay đổi cổ đông trước đó.

Phía Gia Phú Real Estate khẳng định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho 2.894 căn hộ tại The Sun Avenue. Một phần căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận và bàn giao cho cư dân.

Việc Novaland thoái vốn khỏi The Sun Avenue không chỉ là một giao dịch riêng lẻ, mà phản ánh xu hướng tái cơ cấu sâu rộng của ngành bất động sản Việt Nam trong giai đoạn hậu tăng trưởng nóng. Đối với Novaland, đây là bước đi nhằm thu gọn danh mục, cải thiện cấu trúc tài sản và tăng tính linh hoạt tài chính.

Riêng về dự án The Sun Avenue, phía Novaland khẳng định vẫn là đơn vị phát triển dự án và có trách nhiệm với người mua nhà. Theo đó, dự án The Sun Avenue vẫn tiếp tục vận hành như một khu dân cư hoàn chỉnh, với trọng tâm hiện nay là hoàn tất pháp lý và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.