Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới sáng 10/10 tăng khoảng 51 USD/ounce, lên 4.194 USD/ounce, quy đổi khoảng 131,8 triệu đồng/lượng, tiếp tục đà phục hồi sau phiên tăng trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 10/10 giao dịch ở mức 4.194 USD/ounce, tăng khoảng 51 USD/ounce so với mức 4.143 USD/ounce ghi nhận sáng 9/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.070 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng/lượng so với mức 130,4 triệu đồng/lượng của sáng 9/10.

Giá vàng thế giới sáng 10/10 tăng lên 4.194 USD/ounce, cao hơn khoảng 51 USD/ounce so với sáng 9/10. Ảnh: Scottsdale Mint/Unsplash.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.141 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 53 USD/ounce, tương đương 1,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 234 USD/ounce, tương đương 5,4%.

Đà tăng của giá vàng cho thấy thị trường đang có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, diễn biến ngắn hạn vẫn phụ thuộc đáng kể vào biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Nếu hai yếu tố này tiếp tục tăng, giá vàng có thể chịu áp lực dù nhu cầu đầu tư vào kim loại quý được cải thiện.

Giá vàng trong nước sáng 10/10

Theo giá niêm yết trước giờ mở phiên giao dịch sáng 10/10, vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,9-144,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 140,3-144,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,9-143,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 4 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,9 triệu đồng/lượng. SJC và DOJI cùng có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng.