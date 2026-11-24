Giá vàng thế giới sáng 24/11 tăng lên 3.634 USD/ounce, quy đổi 113,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước 21,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giữ mức 135 triệu đồng/lượng

Sáng 24/11, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 23/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI không thay đổi ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giữ nguyên, trong khi giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 130-135 triệu đồng/lượng.

So với sáng 23/11, giá vàng nhẫn tại SJC không thay đổi ở cả 2 chiều. Tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cùng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 135 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt mốc 3.600 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 24/11 giao dịch ở mức 3.634 USD/ounce, tăng 56 USD/ounce so với mức 3.578 USD/ounce của sáng 23/11. Kim loại quý tiếp tục phục hồi sau khi giảm sâu về gần ngưỡng 3.500 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá 25.990 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 113,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,8 triệu đồng/lượng so với mức 112,1 triệu đồng/lượng của sáng 23/11.

Giá vàng thế giới sáng 24/11 tăng lên 3.634 USD/ounce, cao hơn khoảng 56 USD/ounce so với sáng 23/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.855 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 221 USD/ounce, tương đương 5,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 483 USD/ounce, tương đương 12%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang có dấu hiệu phục hồi sau đợt điều chỉnh mạnh trong tuần trước. Việc vượt mốc 3.600 USD/ounce cho thấy lực mua đã cải thiện trong ngắn hạn.