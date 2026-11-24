Công ty TNHH Sun Hospitality Group, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group, vừa nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 18.010 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận sự thay đổi lớn trong cơ cấu thành viên góp vốn.

Ngày 23/11, Công ty TNHH Sun Hospitality Group tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 18.010 tỷ đồng, tương đương tăng 1.801 lần.

Cơ cấu thành viên góp vốn của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi đáng kể, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group và các cá nhân.

Theo cơ cấu đăng ký mới, các thành viên góp vốn gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu, Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu, Công ty TNHH Mặt trời Bình Thuận, Công ty CP Đầu tư Thương mại Hà Nội Xanh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mễ Sở, Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội, Công ty CP Mặt trời Hà Nam, Công ty CP Mỹ Phúc, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Phú Quốc cùng các cá nhân Trần Khanh, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Hoàng Thị Ái Nhân, Vũ Thị Nhung và Võ Thị Ánh.

Toàn bộ vốn điều lệ đăng ký mới có nguồn gốc từ khu vực tư nhân, không ghi nhận vốn nước ngoài hoặc vốn ngân sách nhà nước.

Sun Hospitality Group được thành lập ngày 24/4/2018 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ban đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Hoàng Anh Quân sở hữu 2%, Nguyễn Thị Thanh Trúc sở hữu 95% và Trần Khanh sở hữu 3%. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại TP. Đà Nẵng.

Người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc khi thành lập là Nguyễn Thị Thanh Trúc, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT. Sau đó, vị trí người đại diện theo pháp luật được chuyển sang ông Trịnh Hải Đông, Chủ tịch HĐQT.

Ngày 7/4/2026, doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty CP Sun Hospitality Group sang Công ty TNHH Sun Hospitality Group. Tại thời điểm này, cơ cấu thành viên gồm Trịnh Hải Đông (95%) và Trần Khanh (3%), Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (2%). Ông Trịnh Hải Đông, sinh năm 1997, giữ chức Chủ tịch HĐTV.

Đến ngày 8/10/2026, vị trí Chủ tịch HĐTV được chuyển sang bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1984. Cơ cấu thành viên khi đó gồm Trần Khanh sở hữu 3% và Nguyễn Vũ Quỳnh Anh sở hữu 97%.

Sun Hospitality Group là thương hiệu nghỉ dưỡng gắn với hệ sinh thái Sun Group, phát triển các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại nhiều địa phương. Danh mục cơ sở lưu trú gắn với thương hiệu này có InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, Capella Hanoi và Hotel de la Coupole MGallery Sa Pa.

Năm 2025, Sun Group công bố hợp nhất hai thương hiệu Sun World và Sun Hospitality Group dưới tên Sun Hospitality & Entertainment Group (S.H.E), hướng tới phát triển hệ sinh thái du lịch, giải trí và lưu trú tích hợp. Đến tháng 9/2026, Sun Hospitality Group tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Đơn vị phát triển dịch vụ lưu trú hàng đầu châu Á tại World Travel Awards 2026, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp nhận giải thưởng này.