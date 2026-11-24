Một nữ chủ nhà tại Vũ Hán, đang rơi vào tình cảnh khốn đốn khi căn hộ siêu cao tầng bà mua năm 2019 với giá 1,7 triệu NDT (6,54 tỷ đồng) hiện chỉ còn được rao bán với giá 730.000 NDT (2,81 tỷ đồng). Thậm chí, có người chỉ trả 550.000 NDT (2,12 tỷ đồng).

Trong khi đó, khoản vay mua nhà còn lại của bà vào khoảng 900.000 NDT. Điều này có nghĩa, ngay cả khi bán được nhà theo giá đang rao, số tiền thu về vẫn không đủ trả hết nợ ngân hàng.

Câu chuyện “căn hộ tầng 65 ở Vũ Hán mất giá từ 1,7 triệu xuống còn 550.000 NDT” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo ngày 24/11.

Trong đoạn video đang được lan truyền, người phụ nữ mở cửa căn hộ, để lộ biển số tầng “65F” trên tường hành lang. Bà cho biết căn nhà nằm tại khu Bạch Sa Châu, quận Hồng Sơn, Vũ Hán, thuộc khu vực ngoài vành đai 3, không phải trung tâm thành phố. Đây là căn hộ gồm ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai nhà vệ sinh.

Theo lời chủ nhà, mỗi tầng cao khoảng 2,9 m, do đó căn hộ tầng 65 nằm ở độ cao khoảng 188 m so với mặt đất. Đứng từ ban công nhìn xuống, những chiếc xe cộ bên dưới trông nhỏ bé đến mức dễ gây cảm giác chóng mặt.

Nhà mới bàn giao 3 năm đã mất hơn một nửa giá trị

Giá trị căn hộ lao dốc khiến người phụ nữ gần như suy sụp. Bà cho biết tòa nhà mới được bàn giao khoảng 3 năm nhưng giá nhà đã sụt giảm nghiêm trọng.

Đây là căn hộ loại “hình thành trong tương lai” (chưa xây đã bán) mà bà mua từ năm 2019. Vào thời kỳ thị trường bất động sản đạt đỉnh, những căn hộ cùng loại từng có giá khoảng 16.000 NDT/m², tổng giá trị cao nhất lên tới 2,08 triệu NDT. Bà mua căn hộ này với giá 1,7 triệu NDT.

Hiện nay, những căn hộ cùng loại chỉ còn được rao bán khoảng 730.000 NDT, giảm 970.000 NDT so với giá mua ban đầu, tương đương mức mất giá khoảng 57%.

Người phụ nữ cho biết từng có khách chỉ trả giá 550.000 NDT, thấp hơn 180.000 NDT so với giá rao bán hiện tại. Tuy nhiên, dù đã đăng tin bán nhà suốt nhiều tháng, bà vẫn chưa tìm được người mua.

Điều khiến bà tuyệt vọng hơn cả là khoản vay ngân hàng còn lại khoảng 900.000 NDT chưa trả.

Nếu bán được nhà với giá 730.000 NDT, bà vẫn phải bỏ thêm khoảng 170.000 NDT mới trả hết phần nợ gốc còn thiếu. Nếu chấp nhận mức giá 550.000 NDT mà khách từng đề nghị, khoản thiếu hụt sẽ lên tới 350.000 NDT, chưa kể các chi phí giao dịch.

Nói cách khác, ngay cả khi chấp nhận bán tháo để cắt lỗ, chủ nhà vẫn phải xoay xở vay mượn thêm tiền mới có thể tất toán khoản vay ngân hàng.

Căn hộ tầng 65 nay dù bán được cũng không đủ trả dư nợ vay ngân hàng khi mua. Ảnh: NetEase.

Sống trong căn hộ siêu cao tầng: Nhiều điều bất tiện

Ngoài việc giá nhà lao dốc, nữ chủ nhà còn phàn nàn về hàng loạt điều bất tiện trong sinh hoạt tại căn hộ siêu cao tầng. Theo bà, những nhược điểm của loại hình nhà ở này khiến cuộc sống trở nên vô cùng mệt mỏi. Rao bán không ai mua, tiếp tục ở thì ngày càng khổ sở.

Những bất tiện trong cuộc sống hằng ngày không hề nhỏ: giờ cao điểm phải chờ thang máy hơn 10 phút; thang máy chạy nhanh đến mức gây đau tức tai; những ngày gió lớn, cửa sổ bị lọt gió, tiếng rít khiến trẻ nhỏ giật mình tỉnh giấc khóc thét giữa đêm. Nhìn thẳng xuống từ độ cao gần 200 m cũng đủ khiến nhiều người chóng mặt.

Trong video và các cuộc thảo luận trên mạng, những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là việc sử dụng thang máy, sự thuận tiện khi đi lại giữa các tầng và áp lực tâm lý khi sống ở độ cao quá lớn.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Những khó khăn tương tự của các chủ căn hộ siêu cao tầng tại Vũ Hán từng được truyền thông phản ánh.

Tháng 1/2026, trang Huxiu đăng bài viết với tiêu đề “Sống giữa tầng mây, mắc kẹt dưới vực sâu: Chủ nhân căn hộ siêu cao tầng tiến thoái lưỡng nan”, kể về một người mua nhà tại Vũ Hán năm 2018 với giá 1,5 triệu NDT.

Sau khi giá bất động sản lao dốc, người này từng nhận được lời đề nghị mua lại với giá 730.000 NDT. Tuy nhiên, vợ chồng ông cho rằng mức giá quá thấp nên vẫn cân nhắc chưa bán.

Bài viết còn cho biết người chồng từng dự định đón cha mẹ đến sống cùng. Nhưng do mắc chứng sợ độ cao, cha mẹ ông chỉ ở được vài ngày đã đòi về quê. Trong thời gian đó, căn hộ còn gặp sự cố thang máy, càng khiến gia đình lo ngại về cuộc sống ở tầng cao.

Câu chuyện căn hộ tầng 65 không đơn thuần là việc một cá nhân mua nhầm bất động sản. Nó phản ánh quá trình định giá lại toàn bộ một thế hệ nhà ở siêu cao tầng tại Trung Quốc.

Trong thời kỳ thị trường bất động sản tăng trưởng nóng, các chủ đầu tư thường nhấn mạnh tầm nhìn, khả năng đón ánh sáng và hình ảnh công trình mang tính biểu tượng. Trong khi đó, những bất tiện như thời gian chờ thang máy, tiếng ồn do gió, giới hạn của phương tiện chữa cháy và khó khăn khi bán lại gần như bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Giờ đây, thị trường đang lần lượt phơi bày những yếu tố từng bị bỏ qua. Giá bán chính là kết quả của quá trình tính toán lại toàn bộ những chi phí và rủi ro đó.

Căn nhà vẫn là căn nhà ấy, chỉ có điều người mua đã bắt đầu nhìn nhận đầy đủ hơn về giá trị thực của nó.

Từ 1,7 triệu NDT xuống còn 730.000 NDT, thứ mất đi không chỉ là giá trị bất động sản, mà còn là giả định từng được nhiều người mặc nhiên chấp nhận: cứ ở càng cao thì chất lượng sống càng tốt.

Ngày trước, người ta mua một cuộc sống trên tầng mây. Hôm nay, căn hộ trở thành tài sản âm – giá trị nhà thấp hơn cả khoản nợ ngân hàng còn phải trả.

Đáng tiếc, sự tỉnh ngộ trên thị trường bất động sản thứ cấp chưa bao giờ được giảm giá, và cũng chẳng có người mua nào chen nhau để sở hữu nó.

Một khu chung cư cao tầng ở Vũ Hán giờ trở nên ế ẩm dù giá giảm sâu. Ảnh: QQnews.

Thị trường nhà bán lại Vũ Hán tiếp tục đi xuống

Trước đây, Bạch Sa Châu từng là khu vực tập trung nhiều dự án nhà ở phục vụ nhu cầu thực tại Vũ Hán trong thời kỳ thị trường bất động sản mở rộng.

Tuy nhiên, khi nguồn cung nhà ở gia tăng và thị trường chuyển sang có lợi thế thuộc về người mua, những căn hộ nằm xa trung tâm, đặc biệt là các căn ở tầng quá cao, ngày càng đối mặt với áp lực giảm giá và khó khăn khi chuyển nhượng.

Câu chuyện của nữ chủ căn hộ tầng 65 đã phơi bày thêm một hệ lụy nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bất động sản: khi giá trị thị trường của căn nhà thấp hơn nhiều so với khoản vay còn lại, ngay cả những người muốn bán nhà để cắt lỗ cũng chưa chắc có đủ khả năng hoàn tất giao dịch.

Tình trạng tài sản mất giá tương tự đang diễn ra tại nhiều thành phố Trung Quốc.

Theo số liệu giá bán nhà ở thương mại tại 70 thành phố lớn và vừa do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16/11, giá nhà ở thứ cấp (bán lại) tại Vũ Hán trong tháng 10/2026 giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính bình quân 10 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá nhà ở thứ cấp tại thành phố này giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên phạm vi cả nước, trong tháng 10, giá nhà ở thứ cấp tại các thành phố cấp hai giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi chu kỳ điều chỉnh.

Một báo cáo nghiên cứu do Diễn đàn 40 nhà kinh tế tài chính Trung Quốc công bố ngày 15/3/2026 cũng cho thấy, lấy năm 2021 làm mốc so sánh, giá nhà ở thứ cấp tại Trung Quốc đã giảm tổng cộng khoảng 40% trong vòng 4 năm.

Báo cáo nhận định đợt điều chỉnh bất động sản lần này tại Trung Quốc kéo dài hơn và mức độ giảm giá cũng sâu hơn so với nhiều người dự đoán.

Người chủ nhà muốn bán để thoát khỏi gánh nặng tài chính nhưng lại phải có thêm tiền trả ngân hàng mới được giải chấp. Đây là nghịch lý khiến nhiều chủ sở hữu bất động sản Trung Quốc rơi vào cảnh mắc kẹt: không đủ khả năng tiếp tục gánh nợ, nhưng cũng không đủ tiền để bán nhà.

Theo NetEase