Bất chấp thị trường biến động, nhiều doanh nghiệp phi tài chính vẫn mạnh tay gia tăng danh mục chứng khoán kinh doanh. Dòng tiền không chỉ đổ vào cổ phiếu mà còn mở rộng sang trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, song áp lực dự phòng cũng dần lộ diện.

Theo thống kê của VietTimes, trong quý III/2026, nhiều doanh nghiệp phi tài chính vẫn đổ lượng lớn tiền vào chứng khoán bất chấp giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Điển hình như Masan rót hơn 6.500 tỷ đồng vào chứng khoán tính đến cuối tháng 9, cao hơn 2.700 tỷ đồng so với đầu năm. Gelex sở hữu danh mục đầu tư chứng khoán xấp xỉ 5.900 tỷ đồng.

Nhóm Masan nắm nhiều trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi

Tính đến cuối quý III/2026, khoản mục chứng khoán kinh doanh của Tập đoàn Masan (Mã: MSN) là chứng chỉ tiền gửi, “tập đoàn đã mua các chứng chỉ tiền gửi này với mục đích nắm giữ chúng trong thời gian ngắn (dưới 12 tháng)”, Masan viết trong thuyết minh BCTC,

Nhìn lại những các kỳ trước, khoản mục này của doanh nghiệp cũng thiên về đầu tư tài chính và quản lý dòng tiền hơn là giao dịch cổ phiếu.

Tương tự công ty mẹ, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: MCH) chủ yếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (1.905 tỷ đồng).

Mục đích mua các trái phiếu này để kinh doanh trong một khoảng thời gian ngắn. “Các trái phiếu có thời hạn còn lại đến ngày đáo hạn là 19 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán và hưởng lãi suất thả nổi. Các trái phiếu này không có bảo đảm”, doanh nghiệp thông tin.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Tập đoàn Masan nắm 66,2% vốn tại Masan Consumer.

Gần 600 tỷ đồng còn lại được rót vào chứng chỉ tiền gửi, có thời hạn còn lại đến ngày đáo hạn là từ 12 tháng đến 47 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Theo Masan Consumer, các chứng chỉ tiền gửi này hưởng lãi suất năm là 6,2% đến 7,0% theo thỏa thuận trên hợp đồng.

Một thành viên khác của Masan là CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) cũng nắm lượng lớn chứng chỉ tiền gửi. Tại ngày 30/9, khoản chứng chỉ tiền gửi ghi nhận ở mức 1.715 tỷ đồng, tăng hơn 1.351 tỷ đồng so với hồi đầu năm (364 tỷ đồng).

Masan High-Tech Materials cho biết đây là các khoản chứng chỉ tiền gửi do một ngân hàng thương mại trong nước là công ty liên kết của công ty mẹ cấp cao nhất phát hành, hưởng lãi suất theo quy định trên hợp đồng và được doanh nghiệp nắm giữ với mục đích kinh doanh.

Tương tự nhóm Masan, CTCP Vincom Retail (Mã: VRE) ghi nhận hơn 2.200 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh tại cuối quý III/2026, toàn bộ là trái phiếu tại Sacombank. “Đây là các khoản trái phiếu tại Sacombank, công ty đầu tư với mục đích kinh doanh”, Vincom Retail thông tin.

Đáng chú ý, khoản mục đầu tư chứng khoán CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (Mã: SIP) tăng vọt hơn 2.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9, trong khi đầu năm chỉ ghi nhận hơn 240 tỷ đồng.

Sự gia tăng chủ yếu đến từ lượng trái phiếu công ty nắm giữ với gần 1.800 tỷ đồng, tại ngày 1/1 chưa có. Gần 130 tỷ đồng lại được công ty dùng để mua cổ phiếu CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó trích lập dự phòng hơn 60 tỷ đồng.

Tiền vẫn chảy về cổ phiếu

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp tiếp tục tăng tỷ trọng cổ phiếu. Cụ thể, danh mục cuối tháng 9 của Tập đoàn Gelex (Mã: GEX), gồm hơn 388 tỷ đồng trái phiếu, hơn 5.483 tỷ đồng cổ phiếu và 9.424 tỷ đồng “chứng khoán và công cụ tài chính khác”. Đáng chú ý, công ty có khoản dự phòng cổ phiếu gần 320 tỷ đồng, trong khi đầu năm con số này chỉ gần 140 tỷ đồng.

Khoản chứng khoán kinh doanh của CTCP Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) tăng lên gần 2.700 tỷ đồng tại thời điểm 30/9, gấp gần 3 lần so với hồi đầu năm.

Doanh nghiệp cảng Hải Phòng đổ nhiều tiền nhất vào cổ phiếu GEX với giá gốc gần 1.500 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với ngày 1/1, chiếm 55% danh mục chứng khoán kinh doanh và gần 9% tổng tài sản của công ty.

Ba khoản đầu tư lớn tiếp theo là EIB với 485 tỷ đồng, VIX hơn 291 tỷ đồng và PET hơn 279 tỷ đồng. Còn hơn 152 tỷ đồng là phân phối cho các cổ phiếu khác nhưng phần này không được nêu chi tiết.

Hoạt động đầu tư chứng khoán không còn xa lạ với Viconship. Từ mức chưa ghi nhận vào cuối năm 2023, giá gốc danh mục tăng lên gần 550 tỷ đồng vào cuối năm 2024 và vượt 2.000 tỷ đồng vào tháng 9/2025.

Sau đó, danh mục thu hẹp còn gần 980 tỷ đồng vào cuối năm ngoái, tiếp tục giảm trong nửa đầu năm nay trước khi tăng mạnh trở lại. Tính đến cuối quý III/2026, danh mục cổ phiếu mà Viconship đầu tư chiếm 16% tổng tài sản doanh nghiệp.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Viconship. Đơn vị tính: đồng.

Khoản mục chứng khoán kinh doanh Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ghi nhận hơn 1.854 tỷ đồng đầu tư vào Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen. Bên cạnh đó, công ty nắm giữ hơn 300.000 cổ phiếu tại CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) với giá trị gần 7,5 tỷ đồng.

Nhìn vào BCTC của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) cho thấy doanh nghiệp tiếp tục mua vào cổ phiếu PC1, qua đó tăng sở hữu PC1 lên trên 11% vốn. Với tỷ lệ sở hữu trên, CII chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp xây lắp có tiếng ở miền Bắc. Song, khoản đầu tư này đang bị tạm lỗ tính đến cuối quý III/2026.

Mặt khác, CII giảm lượng cổ phiếu CTCP Tasco (Mã: HUT) nắm giữ từ 20,4 triệu đơn vị xuống 7,8 triệu đơn vị tại ngày 30/9. Khoản đầu tư HUT còn lại có giá trị hợp lý hơn 98,5 tỷ đồng, tạm lỗ gần 46 tỷ đồng.

Tại khoản mục chứng khoán kinh doanh Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) ghi nhận 1.200 tỷ đồng, được thuyết minh là “các khoản đầu tư khác”.