Tối 24/11, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ nổ tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, TP Hà Nội, khiến nhiều người thương vong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Khí gas bị rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, sau đó gặp nguồn nhiệt dẫn đến cháy, nổ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày, 6 nạn nhân được xác định đã tử vong. Ngoài ra, có 10 người khác bị thương.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.