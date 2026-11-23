Giá vàng thế giới sáng 23/11 có thời điểm tăng lên quanh 3.578 USD/ounce, quy đổi khoảng 112,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 22,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Sáng 23/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 130-134 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 21/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 1,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng 21/11, giá vàng nhẫn tại SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại DOJI, giá mua vào tăng 1,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 1,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng. Cả 3 doanh nghiệp có giá bán vàng nhẫn ngang nhau, ở mức 134,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới phục hồi lên gần 3.600 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/11 giao dịch ở mức 3.578 USD/ounce, tăng 54 USD/ounce so với mức 3.524 USD/ounce của sáng 21/11. Kim loại quý phục hồi sau khi giảm sâu về gần ngưỡng 3.500 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá 25.980 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 112,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,7 triệu đồng/lượng so với mức 110,4 triệu đồng/lượng của sáng 21/11.

Giá vàng thế giới sáng 23/11 tăng lên 3.578 USD/ounce, cao hơn 54 USD/ounce so với sáng 21/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 3.874 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 296 USD/ounce, tương đương 7,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 509 USD/ounce, tương đương 12,6%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đã có dấu hiệu phục hồi sau đợt điều chỉnh mạnh trong tuần trước. Tuy nhiên, mức phục hồi hiện tại vẫn khá khiêm tốn so với đà giảm trước đó. Nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động mạnh của thị trường.