Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Giá vàng, bitcoin hôm nay 20/8: Vàng SJC điều chỉnh nhẹ

Tiến Dũng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 123.800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.800.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC hôm nay. Ảnh: Pinterest.
Giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay (20/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123.800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.800.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI (4).png
Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ. Ảnh: Tiến Dũng.
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG NHẪN BÁN RA (5).png
Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.800.000 – 119.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên 19/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 117.000.000 – 120.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.200.000 – 120.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 19/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.500.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19.000.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/8 đang giao dịch ở mức 3.314 USD/ounce, giảm nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.480 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 105.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, vàng giao dịch quanh mốc 3.330 USD/ounce khi giới đầu tư theo dõi sát các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, đồng thời hướng sự chú ý tới hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole.

Trong khi đó, thị trường tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Wyoming cuối tuần này. Các nhà giao dịch kỳ vọng đây sẽ là tín hiệu then chốt cho chính sách tiền tệ sắp tới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện định giá tới 84% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất vào tháng 9.

Bitcoin giảm 2.8%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 113.331 USD/BTC, giảm 2,8% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 116.500 USD/BTC.

Capture.PNG
Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.310 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

a.PNG
10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.

