Giá vàng, bitcoin hôm nay 15/8: Vàng trong nước giảm nhẹ

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 123.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 124.500.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng giảm

Cập nhật giá vàng hôm nay (15/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.500.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng/lượng. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.600.000 – 119.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 14/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 116.500.000 – 119.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.500.000 – 120.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 14/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.400.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.300.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng so với hôm qua

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/8 đang giao dịch ở mức 3.335 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.440 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng điều chỉnh quanh mức 3.335 USD/ounce, khi thị trường cân nhắc giữa triển vọng kinh tế – tiền tệ và các yếu tố căng thẳng địa chính trị. Việc giá sản xuất tại Mỹ tháng 7 tăng mạnh nhất trong ba năm, vượt dự báo, đã làm giảm nhẹ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Bitcoin điều chỉnh

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 118.518 USD/BTC, giảm 3,9% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 123.700 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 167,5 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.360 tỷ USD chiếm 57,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng đều có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.