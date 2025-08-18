Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Giá vàng, bitcoin hôm nay 18/8: Giá vàng SJC giao dịch ở mức 124.700.000 đồng/lượng

Tiến Dũng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 123.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.700.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng SJC hôm nay tăng nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Giá vàng tăng nhẹ

Cập nhật giá vàng hôm nay (18/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.700.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so chốt phiên giao dịch tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI (2).png
Giá vàng miếng SJC đi ngang. Ảnh: Tiến Dũng.
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG NHẪN BÁN RA (3).png
Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.800.000 – 119.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên 16/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 116.800.000 – 119.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.500.000 – 120.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với ngày 16/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.400.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.100.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/8 đang giao dịch ở mức 3.341 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.451 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.600.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới mở đầu tuần ở mốc 3.340 USD/ounce, chỉ nhích nhẹ nhưng vẫn quanh vùng thấp nhất trong hơn hai tuần. Nguyên nhân là tâm lý lo ngại rủi ro giảm bớt khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn suy yếu.

Ngoài ra, giới đầu tư đang hướng sự chú ý sang chính sách tiền tệ Mỹ. Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố vào thứ Tư, và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole cuối tuần này được kỳ vọng mang đến thêm tín hiệu về định hướng lãi suất. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng tác động đến biến động giá vàng trong ngắn hạn.

Bitcoin giảm 0.9%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 116.429 USD/BTC, giảm 0,9% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 118.400 USD/BTC.

Capture.PNG
Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 62 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.337 tỷ USD chiếm 57,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

a.PNG
10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.

