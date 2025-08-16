Giá vàng, bitcoin hôm nay 16/8: Giá vàng SJC giao dịch ở mức 124.500.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 123.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng đi ngang

Cập nhật giá vàng hôm nay (16/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua 15/8. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi ngang. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.600.000 – 119.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 15/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 116.500.000 – 119.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.500.000 – 120.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 15/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.400.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.300.000 đồng/lượng.

Vàng thế đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/8 đang giao dịch ở mức 3.335 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.451 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới duy trì quanh ngưỡng 3.340 USD/ounce, ghi nhận xu hướng đi ngang sau một số phiên biến động mạnh. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang hướng tới tuần giảm giá mạnh nhất kể từ cuối tháng 6 vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các số liệu kinh tế của Mỹ công bố gần đây vượt xa dự báo, đặc biệt ở lĩnh vực việc làm và tiêu dùng, qua đó củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất mạnh như kỳ vọng trước đó. Diễn biến này đã làm suy yếu lực mua vàng trên thị trường, khi nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các kênh sinh lời khác.

Bitcoin tiếp tục điều chỉnh

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 117.790 USD/BTC, giảm 0,8% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 119.200 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 107 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.346 tỷ USD chiếm 57,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.